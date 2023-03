Siatkówka

Legia Warszawa 2-3 Gwardia Wrocław

Sobota, 11 marca 2023 r. 20:23 Hugollek, źródło: Legionisci.com

W meczu 24. kolejki 1. ligi Legia Warszawa przegrała z Gwardią Wrocław 2-3. Pierwsze dwa sety należały do legionistów, którzy wygrali kolejno do 21 i 18. Następnie lepiej zaczęli grać goście i po wyrównanej walce doprowadzili do remisu 2-2, wygrywając sety do 22 i do 23. W Tie-breaku minimalnie lepsi okazali się wrocławianie.







Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 18 marca o godzinie 18:00 na wyjeździe z Lechią Tomaszów Mazowiecki.









I liga: Legia Warszawa 2-3 Gwardia Wrocław

Sety: 25-21, 25-18, 22-25, 23-25, 15-17



Legia: 1. Patryk Akala, 3. Paweł Szczepaniak, 7. Kacper Bobrowski, 10. Kamil Szewczyk, 15. Bartosz Stępień, 20. Michał Kozłowski



Gwardia: 2. Kamil Maruszczyk, 3. Dawid Kuźmiczonek, 5. Łukasz LUbaczewski, 7. Mariusz Schamlewski, 16. Bartosz Cedzyński, 21. Michał Godlewski



