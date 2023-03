Wyniki 24. kolejki Ekstraklasy

Komentarze (33)

exsa - 12.03.2023 / 14:53, *.orange.pl Dzis farta nie bedzie tylko pewna wygrana !!!! odpowiedz

WSL - 12.03.2023 / 13:13, *.orange.pl @ Olo: To prawda ! Jednym slowem gramy na farcie ! Pozdrawiam !! odpowiedz

(L) uz - 12.03.2023 / 00:40, *.inetia.pl Dla mnie 2, 3 czy 4 miejsce to wszystko jedno, tak samo bez znaczenia. Dla drużyny pewnie różna nieco kasa do podziału, wiec jakąś motywację mogą mieć. Liczę jeszcze że uratują sezon podniesieniem 20-ty raz PP. I jeśli ten puchar 2 maja będzie nasz to uznam sezon na plus, problem mam tylko z uznaniem obecnego sezonu za okres przebudowy . Chciałbym w to wierzyć, ale jakoś nie mam wiary w fakt wkomponowania przez Kostię młodzieży w większej ilości w zespół, bo o sensowniejszych transferach do Legii to raczej można zapomnieć. W tej sytuacji te opowieści o "przebudowie" to raczej mydlenie oczu i kolejna bryndza w sezonie 23/24. Fajnie to już było, niech mnie ktoś przekona że jest inaczej. A na Ł3 byłem od połowy lat 60-tych, wiec różnych okresów w historii drużyny się naoglądałem...W tym sezonie niech wiec zrobią chociaż ten PP. odpowiedz

Wolfik - 12.03.2023 / 12:41, *.mm.pl @(L) uz: Też po cichu liczę na ten jubileuszowy puchar Kolego. Jesteśmy niestety w błędnym kole, bo bez awansu do rozgrywek grupowych KLE nie bedzie kasy na transfery. Z kolei by tam awansowac ze ścieżki niemistrzowskiej trzeba sie wzmocnić. Cóż były lata tłuste, teraz pewnie będą chude. Zwyczajnie przewalono swoje "pięc minut" jakie mogliśmy mieć po awansie do LM. O powodach takiego stanu rzeczy napisano już wszystko. A z obecnym właścicielem zwyczajnie więcej nie ugramy, na pazerności i pseudooszczędnościach jeszcze niczego nigdy nie zbudowano. odpowiedz

WSL - 11.03.2023 / 11:02, *.orange.pl Stracilismy 4pkt. w meczach ktore byly do wygrania i to widac w tabeli w przeciwnym razie jeszcze bylby cien szansy na ewentualne wygranie tej ligi a tak pozostala walka o 2 miejsce a za plecami mamy dobrego rywala wiec ostatecznie miejsce na podium bedzie tez dobre !!! odpowiedz

Olo - 11.03.2023 / 19:05, *.chello.pl @WSL: Stary, lepiej miej na uwadze, że wygraliśmy od cholery meczów jedną bramką, na razie mamy i tak więcej szczęścia niż rozumu. odpowiedz

PESYMISTA - 11.03.2023 / 09:44, *.chello.pl Pogratulować Rakowowi mistrzostwa? Ok ale w jakim języku? Ilu tam Polaków? odpowiedz

Radzymin - 11 godzin temu, *.primeisp.pl @PESYMISTA : W Rakowa kadrze jest 13 obcokrajowców dokładnie tyle samo ma Legia. Najwięcej obcokrajowców w Kadrze mają Lech Górnik Z i Radomiak każda z tych drużyn ma 16 obcokrajowców. odpowiedz

koszerna pralnia pieniędzy sp. z n.o.o - 11.03.2023 / 07:05, *.inetia.pl Polską piłkę klubową w pucharach, w walce o najwyższe cele powinny reprezentować takie drużyny Raków. Mówię o tym co jest na tą chwilę. Klub zarządzany przez Polaków. Nie jak Legia niestety. Legia pod wodzą Słupa dariusza mioduskiego jako całość przypomina ministerstwo głupich kroków i ma coraz dłuższe pej..długi. odpowiedz

Kontynuujmy pogoń dalej - 11.03.2023 / 00:34, *.tpnet.pl Ale przynajmniej ładnie ich gonimy wiosną (chociaż szkoda tych naszych dwóch remisów ...) . Jeszcze jest szansa , na razie Raków gra z cieniasami (oprócz Pogoni , lecz Pogoń źle zagrała z nimi , niestety) . Ze Stalą tylko zwycięstwo , może być 4:0 . odpowiedz

He - 10.03.2023 / 23:11, *.aster.pl Gratulacje Raków za pierwsze mistrzostwo , my puchary i tez jest bajka odpowiedz

L - 10.03.2023 / 23:22, *.171.61 @He: bajka to bedzie jak wejdziemy do grupy, a sciezka w LKE niemistrzowska to sie moze zakonczyc dosyc latwo na 3-4 rundzie. Tak beda grozniejsi rywale niz ci, z ktorymi Lech teraz gra. odpowiedz

Wolfik - 11.03.2023 / 18:39, *.mm.pl @L: No, niestety. Awansować ze ścieżki niemistrzowskiej bedzie bardzo ciężko. Zwłaszcza że się straciło rozstawienie w ostatniej rundzie (a byc może i w 3-ciej). odpowiedz

:) - 12.03.2023 / 11:19, *.play-internet.pl @L: Sami sobie jesteśmy winni trzeba było nie odpadać z drużynami z Luksemburga we wcześniejszych sezonach bo jeden sezon za CM na kilka lat w fazie grupowej europucharow daje takie efekty. Amica narobiła punktów awansem 2 lata wcześniej i obecnie, my też raz awansowaliśmy za CM-a ciekawe czy medaliki się poprawia w swoim 3 podejściu? odpowiedz

Arek - 10.03.2023 / 22:54, *.tpnet.pl Nie ma z kim przej...ać ten Raków. No, chyba że z nami, ale to i tak mało. odpowiedz

Wolfik - 11.03.2023 / 18:37, *.mm.pl @Arek: Jeśli Raków miałby z kimś ewentualnie stracić punkty to z najbliższym przeciwnikiem. Cracovia umie grać z częstochowianami, z tym że...Raków u siebie punktów nie traci. Generalnie nie wierzę, że punkty pogubią raczej zdobędą tytuł na 2-3 kolejki przed zakończeniem sezonu. Są konsekwentni, a my za duzo potraciliśmy z własnej winy. odpowiedz

Arek - 12.03.2023 / 01:06, *.tpnet.pl @Wolfik: ja piszę o meczu z nimi, na Ł3. a nie o mistrzostwie. I liczę mimo wszystko, na puchar. Uważam, że to jest jeden mecz i to jesteśmy w stanie zdobyć w Warszawie na szczęśliwym póki co narodowym. odpowiedz

⚽️ - 10.03.2023 / 20:36, *.co.uk Hej!Ślâsk!jaknigdy !hey!Śläsk!tyLko!zwyciéstwo! odpowiedz

Mig - 10.03.2023 / 12:56, *.106.67 Raków dzisiaj porażka w meczu odpowiedz

axlrose - 10.03.2023 / 13:35, *.tpnet.pl @Mig: Też o tym marzę, ale to będzie bardzo trudne.Niestety, Śląsk jest cieniutki jak odchody węża i medaliki nie będą musiały zbytnio się wysilać by puknąć im trójkę.

Ale mam caly czas jeszcze nadzieję...Chociaż to matka głupców... odpowiedz

Olo - 11.03.2023 / 19:04, *.chello.pl @Mig: Uwielbiam ekspertów w komentarzach, co nie wytypują wynik, to totalnie źle! :D Ogarnijcie się! odpowiedz

axlrose - 12.03.2023 / 14:16, *.tpnet.pl @Olo: No tak po fakcie to każdy jest mądry.

Może Kolega Mig nie typował, ale miał tylko nadzieję, tak jak głupi ja? odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 10.03.2023 / 11:51, *.plus.pl Tak tak, brak pucharów to wina Miodka, bo jego przystojnosc onieśmielała cały poprzedni sezon bandę wkładów do koszulek...



Czuję, że dziś Miedź że Śląskiem zaskoczą i wygrają. Jeśli Lechia to wygra to Miedź będzie już jedną nogą w 1 lidze odpowiedz

LTM - 10.03.2023 / 11:51, *.. NIE CHCESZ NIE CHODŹ, NIKT NA TYM NIE STRACI, KIBICU SUKCESU odpowiedz

Warszawiak - 10.03.2023 / 11:17, *.centertel.pl @Gocław Nie chcesz nie chodź, proste. Po co się tu produkujesz odpowiedz

Gocław - 10.03.2023 / 10:32, *.167.2 Kuchenkarze, amicarze, zmywarkowo lodówkarze mają zespół co prawda w europejskiej lidze przegranych, ale chociaż w szmacianel lidze wygrywają i kibice mają trochę radości.

MY za to mamy atrakcje ze stalą mielec innymi patałachami z dupoklasy . Taki los nam zafundował właściciel i zarządca na Ł3, a wy w nagrodę chodzicie na stadion i dajecie swoją kasę na te wyczyny. Łykacie jak pelikany hasła- z Legią na zawsze, Legia to my itp.

Tylko po to by Wam sprzedać karnet , bilet i popcorn. odpowiedz

Velvr - 10.03.2023 / 13:10, *.com.pl @Gocław: aleś wymyślił odpowiedz

Luk - 10.03.2023 / 13:53, *.datapacket.com @Gocław: wypier…. odpowiedz

L - 10.03.2023 / 16:15, *.171.61 @Gocław: no to neizla radosc maja z wygranych z wicemistrzami lig skandynawskich. Za miesiac sie obudza juz bez pucharow, bez pucharu Polski i moze bez pucharow, a ty dalej siedz w domu, tylko przypadkiem nie idz na final PP, badz konsekwentny. A co do tej radosci, to my ją mielismy w poprzednim sezonie. I pamietasz jak sie skonczyla ta chwilowa pucharowa radosc? odpowiedz

Arek - 10.03.2023 / 18:06, *.tpnet.pl @Gocław: kibicu sukcesu. A jak znowu będą puchary, to przyleziesz? Tylko, po jakiego? odpowiedz

Wolfik - 11.03.2023 / 18:42, *.mm.pl @L: Lech miejsce pucharowe raczej osiągnie. Zwłaszcza, że prawdopodobnym jest iż z 4-go tez się załapią. odpowiedz

