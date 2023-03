W ostatni weekend w Sofii rozgrywany był międzynarodowy zapaśniczy turniej - memoriał Dana Kolova i Nikoli Petrova. W stylu klasycznym, w kat. -130kg startować miał zapaśnik Legii, Rafał Krajewski , ale legionista, który obecny był w Bułgarii, ostatecznie nie przystąpił do rywalizacji z powodu kontuzji.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.