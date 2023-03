Hładun w jedenastce 23. kolejki Ekstraklasy

Hładun niejednokrotnie uratował "Wojskowych" przed stratą bramki. Między innymi dzięki jego kilku imponującym interwencją legionistom udało się zdobyć trzy punkty. Golkiper zanotował świetne wejście do bramki Legii i teraz chyba nikt nie kwestionuje sensu jego transferu do klubu. Jedenastka 23. kolejki Dominik Hładun (Legia) - Otar Kakabadze (Cracovia), Piotr Malarczyk (Korona), Ariel Mosór (Piast), Pedro Rebocho (Lech) - Władysław Koczerhin (Raków), Maciej Żurawski (Warta), Jean Carlos (Raków) - Michał Skóraś (Lech), Adam Zrelak (Warta), Kristoffer Velde (Lech)

W sobotę Legia Warszawa zwyciężyła 1-0 z Górnikiem Zabrze w ramach 23. kolejki Ekstraklasy. Po tym meczu jeden zawodnik stołecznej drużyny trafił do najlepszej jedenastki kolejki. Wyróżniony został Dominik Hładun . Dla bramkarza Legii jest to pierwsze takie wyróżnienie.

Januszek - 7 minut temu, *.chello.pl Chyba nikt przy zdrowych zmyslach nie postawi na tego pajac co sobie wybiega do polowy boiska i pajacuje po kazdej bramce puszczonej odpowiedz

