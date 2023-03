Carlitos nie zagra ze Stalą

Poniedziałek, 6 marca 2023 r. 11:59 źródło: Legia Warszawa

Jak już informowaliśmy, niedługo po wejściu na murawę podczas sobotniego meczu z Górnikiem Zabrze urazu doznał Carlitos. Legia Warszawa poinformowała w poniedziałek, że jest to niskiego stopnia uszkodzenie mięśnia przywodziciela. Szacowany czas powrotu Hiszpana do treningów wynosi od 7 do 10 dni, więc na pewno nie zagra w najbliższym ligowym meczu ze Stalą Mielec.