Majewski: Głównym celem zdobycie gola

Czwartek, 9 marca 2023 r. 09:36 Redakcja, źródło: Legionisci.com

- Przed tym spotkaniem nie trzeba nikogo motywować. Oczywiście, nie chodzi tylko o Legię, ale wiemy, że Legia jest czołową drużyną. Na jej stadionie jest wspaniała atmosfera, jako zawodnik miałem okazję występować w tym klubie 3 czy 4 lata, więc wiem, jak to jest - mówi przed niedzielnym spotkaniem trener Stali Mielec, Adam Majewski.



- Patrząc na naszą sytuację w tabeli, jak punktowaliśmy w ostatnich meczach, nie trzeba nikogo mobilizować. Każdy jest świadomy sytuacji. Podchodzimy do tego spokojnie. Wiemy, jak wygląda sytuacja. Jesteśmy zmobilizowani, jedziemy do Warszawy powalczyć o punkty.









- Mamy zarys tego, jak mecz będzie wyglądał i jak będziemy chcieli grać. Nie rozważamy zmiany ustawienia na to spotkanie. Paradoksalnie, mimo naszej znikomej zdobyczy punktowej, czyli żadnej w trzech ostatnich meczach, nasza gra nie wygląda aż tak źle. Cały czas trwa proces budowy drużyny, niektórzy zawodnicy nadal są wdrażani do zespołu. To nie jest naszym problemem, ale nieprawdopodobny zbieg sytuacji, brak szczęścia. Stwarzamy sytuacje, ale ich nie wykorzystujemy, a do naszej bramki wpadają gole po prostych błędach. Są kontrowersje VAR praktycznie w co drugim meczu. Legia jest na 2. miejscu w tabeli, nie przegrała jeszcze w tym roku, ma pewność siebie, walczy o mistrzostwo Polski. My walczymy o coś innego. Przeanalizowaliśmy przeciwnika, wiemy jak chcemy grać, mamy plan na ten mecz i mam nadzieję, że uda się go zrealizować. Naszym celem jest przede wszystkim zdobycie gola, bo to umożliwi zdobycie punktów.



- Wszyscy zawodnicy są gotowi do gry, poza Marcinem Flisem, który pauzuje za kartki. Bartłomiej Ciepiela nie może zagrać ze względu na zapis w kontrakcie.