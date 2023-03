Trener przed meczem

Runjaić: Ważne, żeby drużyna zagrała na całego

Piątek, 10 marca 2023 r. 14:58 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Ostatnio dwa razy graliśmy dobrze u siebie, ale remisowaliśmy. Teraz mam nadzieję, że do trzech razy sztuka, że zagramy dobrze i wygramy. Żeby wygrać musimy zagrać na maksa, pokazać dobry poziom i pewność siebie, grać agresywnie. Mam nadzieję, że to będzie dobry mecz - mówi przed niedzielnym meczem ze Stalą Mielec trener Legii, Kosta Runjaić.









- Na pewno zawodnicy i trener zespołu Stali nie są zadowoleni z dorobku punktowego. Uważam, że mój kolega Adam Majewski wykonuje tam kawał dobrej roboty. Mają mały budżet, a już od trzech sezonów są w Ekstraklasie. Legia zawsze miała z nimi trudności, nie grało się z nimi łatwo. Oglądam mecze naszego najbliższego przeciwnika i mam wrażenie, że nie musiały się skończyć dla nich porażkami. Mogli spokojnie wygrać lub chociaż zremisować. Nie są zespołem słabym czy poddenerwowanym. Brakuje im trochę szczęścia. Wiemy co nas czeka, mają mocne strony i znamy je. Jest to zespół lepszy niż wskazuje na to ich dorobek punktowy. Chcemy pokazać dobra grę i wywalczyć trzy punkty.



- Nie znam przysłowia, że „jak przełamać się, to z Legią”. Powiedzenia czy statystyki to jedno. Najważniejsze jest wykonanie planu. Wiemy jak chcemy zagrać i czego się spodziewać. Ważne, żeby każdy zagrał na maksa, żeby drużyna zagrała na całego. Jeżeli to nam się uda, to możemy myśleć o wygranej.



- W niedzielę na pewno nie zagra Josue z powodu pauzy za żółte kartki. Carlitos, Mattias Johansson i Ihor Charatin też jeszcze nie są gotowi. Powoli poprawia się zdrowie Blaza Kramera, ale też nie będzie go jeszcze. Jeśli chodzi o Kacpra Tobiasza, to jego stan zdrowia również się polepsza. Rozpoczął już lekkie treningi bramkarskie. Powinien być dostępny po przerwie na kadrę. Lindsay Rose zagrał w drugiej drużynie, trenuje na całego i będzie z nami. Wraca Filip Mladenović, który wesprze nas z lewej strony. Wszyscy inni także są dostępni do gry. Atmosfera w drużynie jest bardzo dobra, wszyscy cieszą się na mecz i nie mogą się doczekać.