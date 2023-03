U-17: Słowacja 0-5 Polska. Gol Rejczyka, awans Polski

W trzecim meczu turnieju eliminacyjnego mistrzostw Europy U-17 reprezentacja Polski wygrała ze Słowacją 5-0. Polska zajęła drugie miejsce w grupie i awansowała do turnieju finałowego. W wyjściowym składzie pojawił się jedyny powołany legionista, Filip Rejczyk, który rozegrał 66 minut. Zawodnik stołecznego zespołu wpisał się na listę strzelców w doliczonym czasie gry pierwszej połowy. U-17: Słowacja 0-5 (0-3) Polska 0-1 - 42' Mike Huras 0-2 - 45' Oskar Tomczyk 0-3 - 45+2' Filip Rejczyk 0-4 - 77' Daniel Mikołajewski 0-5 - 90+3' Krzysztof Kolanko Słowacja: 23. Alex Húdok - 3. Alex Dovičák, 5. Adam Baláž, 14. Pavol Kuťka, 16. Nicolas Sagan (82' 6. Matej Bukovčan) - 8. Šimon Faško, 13. Tomáš Jurišta (61' 11. Róbert Petruška), 19. Samuel Šarudi (74' 10. Rastislav Korba) - 9. Bastian Patzak (46' 2. Jakub Ragan_, 18. Boris Rusnák, 7. Samuel Dikoš (46' 20. Nino Žiga) Polska: 22. Miłosz Piekutowski - 15. Nico Adamczyk, 4. Igor Orlikowski, 3. Jakub Krzyżanowski - 11. Krzysztof Kolanko, 6. Maksymilian Sznaucner (55' 19. Igor Brzyski), 8. Karol Borys (55' 14. Mateusz Skoczylas), 20. Filip Rejczyk (66' 21. Szymon Kądziołka), 7. Filip Wolski (72' 16. Krzysztof Kurowski) - 9. Oskar Tomczyk, 17. Mike Huras (72' 10. Daniel Mikołajewski) żółte kartki: Faško, Žiga - Sznaucner

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.centertel.pl Nasz młody Skarb. Brawo !!!

odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.