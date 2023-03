U-19: Izrael 1-1 Polska. Grali legioniści

W pierwszym meczu turnieju eliminacji do mistrzostw Europy U-19, rozgrywanym w Krakowie, reprezentacja Polski zremisowała z Izraelem 1-1. W wyjściowym składzie znaleźli się obaj powołani legioniści - Igor Strzałek i Jordan Majchrzak. Pierwszy z nich grał do 78. minuty, a drugi wystąpił w całym spotkaniu. 25 marca Polacy zagrają z Łotwą, a 28 marca z Serbią. U-19: Izrael 1-1 (1-1) Polska 1-0 - 10' Filip Koperski 1-1 - 25' Ran Binyamin Polska: Polska: 1. Oliwier Zych - 7. Dawid Bugaj, 5. Filip Koperski (16, 10. Kacper Urbański), 9. Levis Pitan, 4. Miłosz Matysik, 3. Jakub Lewicki (71, 11. Miłosz Brzozowski) - 20. Igor Strzałek (78, 17. Dominik Biniek), 14. Maximillian Oyedele, 6. Antoni Kozubal, 21. Tomasz Pieńko (78, 18. Szczepan Mucha) - 19. Jordan Majchrzak. Izrael: Izrael: 1. Ofek Melika - 3. Noam Ben Harosh, 13. Denis Kulikov, 5. Shavit Elgaby (69, 17. Yonatan Laish), 2. Ilay Feingold - 7. Anan Khalaili (63, 8. Adi Menahem Yona), 14. Ran Binyamin (80, 11. Hamza Shibli), 6. Roy Nawi, 15. Tay Abed, 10. Ariel Lugassy (80, 19. Ziv Israel Ben Shimol) - 9. Idan Gorno (69, 20. Ahmad Ibrahim).

