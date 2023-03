U-19: Polska 3-0 Łotwa. Grali legioniści

W drugim meczu turnieju eliminacji do mistrzostw Europy U-19 reprezentacja Polski wygrała z Łotwą 3-0. W wyjściowym składzie znaleźli się obaj powołani legioniści - Igor Strzałek i Jordan Majchrzak. Wypożyczony do Romy Majchrzak opuścił murawę w 66. minucie, natomiast Strzałek zszedł z boiska w 85. minucie. 28 marca Polacy zagrają z Serbią. U-19: Polska 3-0 (0-0) Łotwa 1-0 - 49' Kacper Urbański 2-0 - 78' Tomasz Pieńko 3-0 - 86' Kacper Urbański Polska: 1. Oliwier Zych - 7. Dawid Bugaj, 16. Wiktor Matyjewicz, 4. Miłosz Matysik, 2. Igor Drapiński, 11. Miłosz Brzozowski (66' 3. Jakub Lewicki) - 14. Maximillian Oyedele (91' 9. Levis Pitan), 10. Kacper Urbański, 20. Igor Strzałek (85' 17. Dominik Biniek) - 21. Tomasz Pieńko (91' 13. Alex Da Graça Marques), 19. Jordan Majchrzak (66' 18. Szczepan Mucha) Łotwa: 1. Ņikita Parfjonovs - 6. Deniss Silajevs-Kožurovs, 13. Daniels Nosegbe-Suško, 2. Niks Sliede, 18. Kristaps Kārlis Krieviņš (77' 17. Kristers Volkovs), 21. Kristers Atars - 11. Dans Sirbu (77' 14. Armans Muradjans), 7. Gļebs Žaleiko, 19. Rodrigo Gaučis (46' 9. Grigorijs Degtjarevs), 16. Emīls Aizpurietis (66' 15. Ivans Patrikejevs) - 10. Valerijs Lizunovs żółte kartki: Drapiński, Biniek, Matysik - Žaleiko, Nosegbe-Suško, Degtjarevs, Lizunovs

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.