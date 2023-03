U-19: Polska 2-2 Serbia. Awans Polski, grali legioniści

W trzecim meczu turnieju eliminacji do mistrzostw Europy U-19 reprezentacja Polski zremisowała z Serbią 2-2 i awansowała do finałów mistrzostw Europy, które w lipcu odbędą się na Malcie. W wyjściowym składzie znalazł się Jordan Majchrzak i rozegrał 69 minut. Igor Strzałek pojawił się na murawie w 46. minucie. W 77. minucie padła bramka dla Polski po samobójczym trafieniu, po wcześniejszej akcji zawodnika Legii. Od 43. minuty Serbowie grali w 10 po drugiej żółtej kartce dla Mihajlo Petkovicia. U-19: Polska 2-2 (0-1) Serbia 0-1 - 32' Mihajlo Petković (k) 0-2 - 59' Ognjen Mimović 1-2 - 77' Jan-Carlo Simić (sam.) 2-2 - 87' Wiktor Matyjewicz Polska: 1. Oliwier Zych, 2. Igor Drapiński, 4. Miłosz Matysik (85' 13. Alex Da Graça Marques), 6. Antoni Kozubal (36' 9. Levis Pitan), 7. Dawid Bugaj (46' 20. Igor Strzałek), 10. Kacper Urbański, 11. Miłosz Brzozowski (69' 3. Jakub Lewicki), 14. Maximillian Oyedele, 16. Wiktor Matyjewicz, 19. Jordan Majchrzak (69' 18. Szczepan Mucha), 21. Tomasz Pieńko Serbia: Serbia: 12. Dimitrije Stevanović, 2. Vukašin Durdević, 14. Nikola Miličić, 4. Stefan Leković, 17. Lukijan Abadžija (88' 16. Mihajlo Milosavić), 20. Uroš Miladinović (75' 22. Jan-Carlo Simić), 18. Janko Jevremović (45' 6. Mateja Stjepanović), 10. Mihajlo Petković, 15. Ognjen Mimović, 8. Jovan Mijatović, 19. Jovan Milošević żółte kartki: Matyjewicz - Jevremović, Petković, Miladinović, Mijatović, Durdević czerwona kartka: Petković (43. min, za 2 żółte)

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.