Runjaić: Pełna koncentracja i wszystkie ręce na pokład

Czwartek, 16 marca 2023 r. 12:24 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Po Radomiaku możemy spodziewać się tego samego co po innych drużynach, z którymi się mierzymy. Pewnie będą grali powyżej swoich normalnych możliwości, o ile do tego dopuścimy. Są obecnie w środku tabeli, na bezpiecznej lokacie - mówi przed meczem z Radomiakiem Radom trener Legii, Kosta Runjaić.



Każdy mecz toczy się o 3 punkty, więc szybko ta lokata może zamienić się na lepszą lub gorszą. Na pewno będą mocno walczyli. My chcemy potwierdzić dobrą formę z ubiegłych tygodni.

Pełna koncentracja i wszystkie ręce na pokład. Chcemy kontynuować dobrą passę w piątek wieczorem i z przytupem zakończyć etap przed przerwą na mecze reprezentacji.



Gabriel Kobylak będzie mógł zgrać. Radomiak ma pełna swobodę podjęcia decyzji co do obsady bramki. My nie będziemy stawiać przeszkód.









Radomiak dysponuje kilkoma indywidualnościami, więc też ma jakość. Ich sposób gry to koncentracja na kontratakach, poza tym dużo zagrywają dośrodkowań w szesnastkę i szukają wysokiego napastnika. Remedium na to jest popracowanie nad posiadaniem piłki, bo dzięki temu będą stwarzali mniej sytuacji.

Są elementy do poprawy w odniesieniu do potyczki ze Stalą Mielec. Mam na myśli kwestię posiadania piłki, bo to, co zaprezentowaliśmy w 2 połowie, nie było wystarczające. Liczymy także na większe zdecydowanie i więcej krótkich podań między zawodnikami.



Carlitos, Johansson i Tobiasz nie będą jeszcze brani pod uwagę na mecz z Radomiakiem. Mamy nadzieję, że wykorzystamy przerwę na reprezentację, by ich ograć, czyli wrócić do pełnych treningów. Powinno pójść to sprawnie. Tobiasz rozwija intensywność zajęć, by za szybko nie wyskoczyć do przodu. Charatin i Rose od tygodnia w pełni uczestniczą w treningach z drużyną. Nadal czasu potrzebuje Blaz Kramer.



Ernest Muci jest w formie, w każdym meczu pokazywał pewne przebłyski swoich możliwości. Jest aktywniejszy w grze, sprawia wrażenie dojrzalszego, ale są rzeczy, nad którymi powinien pracować, np. spełnianie wytycznych taktycznych. Jestem dobrej myśli, bo bardzo pilnie trenuje, słucha się wskazówek i do tej pory pokazał tylko ułamek sowich możliwości. Ma duże pole do poprawy.



Na wstępnych listach powołanych są Pekhart, Mladenović i Muci. Nie wiem jeszcze, czy wyjada na zgrupowania. Jeśli chodzi o reprezentację Polski, to od tego jest cały sztab reprezentacji, ludzie jeżdżą na mecze i obserwują potencjalnych kadrowiczów. Nie chciałbym wchodzić w ich kompetencje i udzielać eksperckich rad.