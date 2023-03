Boks

Roman Shkarupa nowym trenerem w KB Legia

Poniedziałek, 6 marca 2023 r. 18:20 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Nowym trenerem Klubu Bokserskiego Legia został Roman Shkarupa, który ma na swoim koncie tytuły zawodowego mistrza Polski, mistrza Świata GBU, mistrza Europy WBA, a także był wielokrotnym medalistą mistrzostw Ukrainy.

W latach 2003-10 trenował w Klubie Bokserskim Legia pod okiem legendarnego trenera, Adnrzeja Gmitruka. Ma na swoim koncie udział w licznych turniejach międzynarodowych w Europie jako zawodnik, ale również jako trener.

Kilka lat temu Shkarupa został trenerem Kadry Narodowej Młodzików, Kadetów i Juniorów w Charkowie. Zawodnicy, których prowadził podczas kariery amatorskiej, byli kilkukrotnymi medalistami Mistrzostw Ukrainy, a dwóch jego wychowanków zdobyło złote medale podczas Mistrzostw Europy. Roman Shkarupa przez wiele lat trenował również sportowców na kontraktach zawodowych. Na Ukrainie posiada tytuł Master of Sport.



Roman Shkarupa będzie prowadził zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 - 18:30 oraz w poniedziałki, środy i piątki od 18:30 do 20:00.