Koszykówka

Zapowiedź meczu z Twardymi Piernikami Toruń

Czwartek, 9 marca 2023 r. 14:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W piątek koszykarska Legia powalczy o kolejne ligowe punkty w Toruniu. Twarde Pierniki w obecnym sezonie walczą o utrzymanie i potrzebują wygranych by zapewnić sobie ligowy byt. Tak więc chociaż obie drużyny dzieli w tabeli 9 punktów, legioniści będą musieli wyszarpać zwycięstwo.



Przed tygodniem nasi gracze rozegrali koncertowo pierwszych 20 minut wyjazdowego meczu z Czarnymi Słupsk. Jeśli również w Toruniu zagrają z taką koncentracją i determinacją, powinni spełnić nadzieje swoich kibiców.



Torunianie obecnie tracą dwa punkty do przedostatniej drużyny w tabeli - GTK Gliwice, a w walce o pozostanie w Energa Basket Lidze rywalizować będą również z Astorią, która ma jeden mecz rozegrany więcej. Zespół z Torunia, pod różnymi nazwami, występuje w PLK od sezonu 2014/15, kiedy trafił do ekstraklasy po wykupieniu dzikiej karty. Od tamtej pory najgorszy wynikiem było 10. miejsce w sezonie 2020/21. W ciągu ośmiu sezonów, torunianie wywalczyli Puchar Polski (2017/18), Superpuchar rok później oraz dwa srebrne medale mistrzostw Polski (2017 i 2019).



W Toruniu doszło kilka tygodni temu do zmiany pierwszego trenera. Milosa Mitrovicia zastąpił w połowie stycznia Cedric Heitz. Pod jego wodzą Twarde Pierniki były bardzo blisko wygranej w wyjazdowym meczu z Treflem Sopot, ale ostatecznie musieli uznać wyższość rywala (85:87). Łącznie bilans drużyny z Torunia pod wodzą nowego szkoleniowca to jedna wygrana w sześciu rozegranych meczach - zwyciężyli z Arką w Gdyni 22 stycznia (+12). W ostatni weekend zespół przegrał na własnym parkiecie ze Śląskiem Wrocław 74:83.







Oprócz zmiany pierwszego trenera, w Toruniu miały miejsce liczne zmiany kadrowe. Zespół opuścili Jordan Burns i Marcus Burk (obaj odeszli jeszcze w listopadzie), a następnie Aleksander Griszczuk i Szymon Janczak. Ostatni transfer z klubu miał miejsce przed miesiącem. Wówczas Vasa Pusica dogadał się ze Śląskiem i w mało elegancki sposób postanowił rozstać się z klubem, z którym wciąż obowiązywał go kontrakt. Serbski rzucający (najlepszy strzelec torunian, śr. 16.9 pkt. na mecz) przestał pojawiać się na treningach, udając ból brzucha. Ostatecznie Śląsk doszedł do porozumienia z Twardymi Piernikami w sprawie kwoty odstępnego - zawodnik przeniósł się więc do Wrocławia, ale w Toruniu nie wybaczono mu zachowania, co wypomniano właśnie w ostatnią niedzielę, wywieszając stosowny transparent pod adresem "uciekiniera".



Oprócz zmiany trenera, w Toruniu wzmocniono skład, aby zwiększyć szanse na utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Pozyskano m.in. środkowego, Dallasa Waltona, który w trzech rozegranych meczach zdobywa 7 pkt., zalicza 4.7 zbiórki oraz 1.3 bloku. Choć nie rzuca z dystansu, to bardzo skutecznie wykonuje rzuty wolne, co nie jest regułą, dla graczy występujących na tej pozycji.



Ostatnim graczem, który dołączył do drużyny jest rozgrywający Tayler Persons, który debiutował w zespole z Torunia w ostatnią niedzielę. Jak na pierwszy występ otrzymał sporą rolę (blisko 36 min.) i spisał się bardzo dobrze - zdobył 15 punktów i zaliczył 11 asyst. Persons przed dwoma laty występował już w naszej lidze w barwach GTK Gliwice.



Kapitanem drużyny z Torunia jest doświadczony, 36-letni skrzydłowy, Aaron Cel, który miał propozycję przenosin do Legii przed obecnym sezonem. Cel zamierza jednak zakończyć karierę zawodniczą w Toruniu. W obecnym sezonie zdobywa średnio 8.9 pkt. na mecz oraz notuje 5.6 zbiórki.



Najlepszym obecnie strzelcem zespołu jest sprowadzony w trakcie sezonu rozgrywający, Sterling Gibbs, który debiutował pod koniec października. W większości spotkań notuje dwucyfrową zdobycz punktową (średnio 16.9 pkt. i 3.4 as.), a w ostatnich sześciu spotkaniach, w pięciu zdobywał co najmniej 19 pkt. Jego rekordem są 33 zdobyte punkty (w tym 5/10 za 3) w grudniowym spotkaniu z MKS-em.



Ważną postacią w rotacji jest amerykański środkowy mierzący 211 centymetrów - Joey Brunk. Zdobywa średnio 11.1 pkt. na mecz, notuje 7.6 zbiórki, ale nie rzuca z dystansu. Na pozycji numer cztery występuje - często zamiennie z Celem, Stefan Kenić. Serb zdobywa 11.0 pkt. na mecz, 4.9 zbiórki i jest bardzo dobrym strzelcem z dystansu (41.5% za 3 pkt.). Trener Heitz ma ponadto do dyspozycji trzech kolejnych dobrych graczy z polskimi paszportami. Największą z nich rolę odgrywa Bartosz Diduszko (głównie na pozycji nr 2), który zdobywa 7.6 pkt. Kilka minut mniej, ale również powyżej 20 min. na parkiecie przebywa dynamiczny skrzydłowy - Wojciech Tomaszewski (śr. 5.8 pkt.). Zdecydowanie więcej minut niż w ostatnich dwóch sezonach w Śląsku, dostaje niespełna 21-letni Kacper Gordon. W ciągu 17,5 min., obwodowy zawodnik zdobywa 7.2 pkt. i notuje 2.2 as.



W piątkowym meczu nasz zespół ponownie będzie musiał sobie radzić bez kontuzjowanego Geoffrey'a Groselle'a. W Słupsku legioniści pokazali, że wobec braku tego gracza, potrafią grać w strefie podkoszowej zupełnie inaczej, co nie znaczy, że mniej skutecznie. Szybki Aric Holman rozciąga grę na obwodzie (w Słupsku świetnie trafiał z dystansu), a zdecydowanie więcej rzutów ze strefy podkoszowej oddał Darek Wyka, co przełożyło się na dwucyfrową zdobycz punktową naszego łucznika z Bolestraszyc. Bardzo widowiskowo zagrał w ostatnim spotkaniu Travis Leslie - mamy nadzieję, że to zwiastun najwyższej formy tego gracza, która przyjdzie właśnie na kluczową fazę rozgrywek, a mianowicie ostatnie spotkania sezonu zasadniczego oraz fazę play-off. Wierzymy, że legioniści zagrają z takim zaangażowaniem i pasją co w pierwszej połowie meczu z Czarnymi i nie zlekceważą rywala, który choć plasuje się na ostatnim miejscu w tabeli, to jest bardzo zdeterminowany, by nie dopuścić do spadku klubu do I ligi.



Legia może pochwalić się bardzo dobrą serią w meczach z Twardymi Piernikami - "Zieloni Kanonierzy" zwyciężyli sześć ostatnich meczów, w tym dwa ostatnie spotkania w Toruniu. Zespół z grodu Kopernika po raz ostatni wygrał z Legią w październiku 2019 roku.



Piątkowy mecz rozpocznie się o godzinie 17:30 i będzie na żywo transmitowany w Polsacie Sport Extra. Bilety do Areny Toruń cały czas są w sprzedaży - kupując je przez abilet.pl, kibice mogą liczyć na 5-złotową zniżkę w porównaniu do cen, które należy uiścić w kasach biletowych bezpośrednio przed meczem.



ARRIVA TWARDE PIERNIKI TORUŃ

Liczba wygranych/porażek: 4-16

Liczba wygranych/porażek u siebie: 2-8

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 78,6 / 86,4

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,7%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 33,2%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,9%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 74,5%



Skład: Sterling Gibbs, Kacper Gordon, Tayler Persons, Paweł Sowiński (rozgrywający), Wojciech Tomaszewski, Jakub Jagodziński, Wit Szymański (rzucający), Bartosz Diduszko, Aaron Cel, Stefan Kenić, Hubert Lipiński (skrzydłowi), Joey Brunk, Dallas Walton Mateusz Kruszkowski (środkowi)

trener: Cedric Heitz, as. Jarosław Zawadka



Przewidywana wyjściowa piątka: Sterling Gibbs, Tayler Persons, Bartosz Diduszko, Aaron Cel, Joey Brunk.



Najwięcej punktów: Sterling Gibbs 253 (śr. 16,9), Joey Brunk 222 (11,1), Stefan Kenić 219 (11,0).



Ostatnie wyniki: Trefl (d, 79:81), Arka (d, 79:98), Stal (d, 82:95), Zastal (d, 72:89), Sokół (d, 72:60), Śląsk (w, 79:74), Legia (w, 81:68), Anwil (d, 74:84), King (d, 73:81), Czarni (w, 94:58), Spójnia (d, 92:88), MKS (w, 96:106), Astoria (d, 88:92), GTK (w, 90:85), Trefl (w, 87:85), Arka (w, 87:99), Stal (w, 90:58), Zastal (w, 98:88), Sokół (w, 74:66), Śląsk (d, 74:83).



Ostatnie mecze obu drużyn:

05.11.2022 Legia Warszawa 81:68 Twarde Pierniki Toruń

02.01.2022 Twarde Pierniki Toruń 77:87 Legia Warszawa

12.09.2021 Legia Warszawa 105:68 Twarde Pierniki Toruń

23.12.2020 Polski Cukier Toruń 94:102 Legia Warszawa

23.09.2020 Legia Warszawa 84:64 Polski Cukier Toruń

12.01.2020 Legia Warszawa 92:85 Polski Cukier Toruń

02.10.2019 Polski Cukier Toruń 79:70 Legia Warszawa

08.03.2019 Polski Cukier Toruń 94:80 Legia Warszawa

10.11.2018 Legia Warszawa 68:63 Polski Cukier Toruń

09.03.2018 Polski Cukier Toruń 98:59 Legia Warszawa

12.11.2017 Legia Warszawa 67:85 Polski Cukier Toruń



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 13-14

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 8-7

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 79,2 / 78,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,3%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 33,8%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 51,4%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 68,5%



Skład: Kyle Vinales, Łukasz Koszarek, Szymon Kołakowski (rozgrywający), Travis Leslie, Billy Garrett, Benjamin Didier-Urbaniak (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jakub Śliwiński (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Aric Holman, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Kyle Vinales, Billy Garrett, Travis Leslie, Aric Holman/Janis Berzins, Dariusz Wyka.



Najwięcej punktów: Travis Leslie 240 (śr. 14,1), Geoffrey Groselle 211 (10,6), Billy Garrett 183 (16,6), Kyle Vinales 83 (16,6).



Ostatnie wyniki: Sokół Łańcut (w, 72:83), Śląsk Wrocław (d, 63:76), Hapoel Holon (d, 81:84), Spójnia Stargard (d, 69:71), Galatasaray Stambuł (w, 86:71), Anwil Włocławek (d, 78:70), King Szczecin (w, 69:65), Filou Oostende (d, 59:68), Czarni Słupsk (d, 70:63), Twarde Pierniki Toruń (d, 81:68), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 93:76), Filou Oostende (w, 66:71), Start Lublin (w, 76:103), Astoria Bydgoszcz (w, 61:86), Hapoel Holon (w, 101:79), GTK Gliwice (d, 61:84), Trefl Sopot (d, 79:71), Galatasaray (d, 76:90), Arka Gdynia (w, 81:83), Stal Ostrów (d, 68:96), Zastal Zielona Góra (w, 90:106), Sokół Łańcut (d, 75:61), Śląsk Wrocław (w, 83:77), Anwil Włocławek (w, 91:97), King Szczecin (d, 77:92), Start Lublin (w, 87:86), Czarni (w, 73:86).



Termin meczu: piątek, 10 marca 2023 roku, g. 17:30

Adres hali: Toruń, ul. Gen. J. Bema 73/89 (Arena Toruń)

Pojemność hali: 6248 miejsc

Ceny biletów: 25 zł (ulgowe) i 35 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport Extra