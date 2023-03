Siatkówka

W sobotę mecz siatkarzy z Gwardią Wrocław

Środa, 8 marca 2023 r. 08:17 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Siatkarze Legii są w bardzo trudnym położeniu - szanse na utrzymanie w I lidze maleją z każdą kolejną serią spotkań, ale legioniści zapewniają, że nie składają broni. W sobotę o godzinie 18:00 w hali na Mokotowie nasz zespół mierzyć się będzie z drużną z czołówki, Gwardią Wrocław i każdy punkt zdobyty w tej rywalizacji będzie dla nas niezwykle cenny.



Gwardziści po 24. spotkaniach zajmują miejsce piąte w ligowej tabeli, z zaledwie dwupunktową stratą do trzeciej lokaty. Wrocławianie wygrali 16 meczów i zaliczyli 8 porażek. Legia z 19. punktami na koncie (6 wygranych, 18 porażek) zajmuje przedostatnie, 15. miejsce w tabeli i do bezpiecznej lokaty, gwarantującej utrzymanie traci aż 6 oczek. W pierwszym meczu obu drużyn, w drugiej połowie listopada zeszłego roku, Gwardia pewnie zwyciężyła 3-0 (25-20, 25-13, 25-22).



Sobotnie spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00 w hali przy ulicy Niegocińskiej 2a na Mokotowie. Bilety w cenie 10 złotych (ulgowe) i 20 złotych (normalne) nabywać będzie można w dniu meczu, przy wejściu do hali. Zapraszamy!



Termin meczu: sobota, 11 marca 2023 roku, g. 18:00

Adres hali: Warszawa, ul. Niegocińska 2a (OSiR Mokotów)

Cena biletów: 10 złotych (ulgowe) i 20 złotych (normalne)