U-15: Powołanie dla Sterniczuka

Trener reprezentacji Polski do lat 15 Dariusz Gęsior powołał kadrę na konsultację szkoleniową, która w dniach 14-15 marca odbędzie się w Szamotułach. W kadrze znalazł się jeden legionista, Maksymilian Sterniczuk. Kadra: Jan Bartoszek (Varsovia Warszawa), Szymon Bil (Hutnik Kraków), Antoni Burkiewicz (Raków Częstochowa), Hubert Charuży (Śląsk Wrocław), Adam Ciućka (Śląsk Wrocław), Mateusz Grześka (Stadion Śląski Chorzów), Maksymilian Kluj (Lech Poznań), Xavier Koral (Lech Poznań), Stanisław Kubiak (Escola Varsovia Warszawa), Kornel Łukasiak (Lechia Gdańsk), Alan Mazurkiewicz (Lechia Gdańsk), Jan Motyka (Rekord Bielsko-Biała), Jakub Peret (Escola Varsovia Warszawa), Bartosz Pinkowski (AKS SMS Łódź), Jakub Sielawa (Jagiellonia Białystok), Dawid Sopata (Widzew Łódź), Marcin Staś (Odra Opole), Maksymilian Sterniczuk (Legia Warszawa) , Marcel Ślusar (Hertha BSC Berlin, Niemcy), Natan Waligóra (Pogoń Szczecin), Franciszek Słowik (Stal Rzeszów), Daniel Zieja (Stal Rzeszów)

