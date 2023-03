Boks

Druga edycja Underground Boxing Night już 1 kwietnia

Wtorek, 7 marca 2023 r. 15:27 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W sobotę, 1 kwietnia odbędzie się w Warszawie druga bokserska gala Underground Boxing Night, która zostanie zorganizowana na Forcie Bema. Wszystkie walki odbywać się będą na arenie o wymiarach 3x3 metra, ograniczonej snopkami siana. Tym razem organizatorzy zapewniają udział wyselekcjonowanych zawodników w kat. do 91 kilogramów.



Zwycięzca turnieju wyjedzie na obóz sportowy do USA. Opiekę nad zawodnikiem będzie sprawował Andrzej Fonfara. Dodatkowo zaplanowano 4 bardzo emocjonujące extra fighty. Bilety na to wydarzenie, na którym będzie można zobaczyć w nietypowym ringu fanów Legii i zaprzyjaźnionych ekip, nabywać można TUTAJ, od 90 złotych. Serdecznie zapraszamy!