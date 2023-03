Legia pozyskała dwóch Estończyków

Środa, 8 marca 2023 r. 07:48 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Akademia Legii pozyskała dwóch utalentowanych Estończyków z rocznika 2006. Nowymi graczami naszego klubu zostali Maksim Kalimullin oraz Stevin Kerge. Kalimullin jest napastnikiem i ostatnio występował w zespole FC Tallin.



Z kolei Kerge, posiadający również fińskie obywatelstwo, trafił do Legii z HJK Helsinki. Zawodnik występuje jako środkowy pomocnik. Obaj gracze występować będą w zespole U-17 w Centralnej Lidze Juniorów.



- Akademia Legii Warszawa realizuje program siedmiu perspektyw, zorientowany na wszechstronny rozwój piłkarski, ale również edukacyjny, intelektualny i społeczny, uwzględniający multinarodowość współczesnego futbolu. Przyjście Stevina i Maksima do Akademii Legii Warszawa po pozytywnej weryfikacji przez komitet transferowy, to efekt działania skautingu międzynarodowego, który zaczął funkcjonować w naszych strukturach. Otwieranie się na zawodników z innych krajów to kolejny krok w budowie silnej, europejskiej akademii i dodatkowa możliwość jej rozwoju. Młodzieżowi reprezentanci Estonii wzbogacą nas piłkarsko i kulturowo, juniorzy zobaczą inny sposób myślenia i zachowania się na boisku. Cały czas monitorujemy również sytuację najzdolniejszych polskich zawodników - powiedział dyrektor-trener główny Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa Marek Śledź.