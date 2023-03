Przy stadionie Legii będzie mogła powstać hala sportowa

Środa, 8 marca 2023 r. 13:17 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Gazeta Wyborcza

Według informacji Gazety Wyborczej, na terenie przyległym do stadionu Legii, na którym jeszcze do niedawna planowano budowę nowych boisk piłkarskich dla Akademii naszego klubu, może powstać w ciągu kilku lat nowoczesna hala sportowa o pojemności powyżej 10 tysięcy miejsc.



To efekt prac nad planem zagospodarowania terenów przy Łazienkowskiej, Cyplu Czerniakowskim i Kanale Piaseczyńskim. Dokument jest już po rozpatrzeniu złożonych do niego uwag, może zostać skierowany do uchwalenia przez Radę Warszawy w najbliższych miesiącach. Zgodnie z nim, na terenie u zbiegu Łazienkowskiej i Wisłostrady, będzie mógł powstać obiekt o maksymalnej wysokości 20 metrów, mogący pomieścić nawet kilkanaście tysięcy widzów.



Ponadto jest szansa, że w przyszłym roku na terenie przyległym do Torwaru I, gdzie dziś znajduje się pętla autobusowa i niewielki bezpłatny parking samochodowy, powstanie wielopoziomowy parking naziemny.