Trening

Przygotowania do meczu ze Stalą. Powrót Miszty

Środa, 8 marca 2023 r. 15:51 Woytek, źródło: Legionisci.com

Po zwycięstwie w Zabrzu piłkarze Legii otrzymali od sztabu szkoleniowego 2,5 dnia wolnego. Od wtorku drużyna przygotowuje się do meczu ze Stalą Mielec. W środowych zajęciach uczestniczyło 20 piłkarzy z pola i 4 bramkarzy.



Do zajęć wrócił Cezary Miszta, na pełnych obrotach trenuje także Lindsay Rose. Na boisku natomiast zabrakło mających problemy zdrowotne Blaza Kramera, Kacpra Tobiasza, Carlitosa, Ihora Charatina i Jana Ziółkowskiego oraz Igora Strzałka, który przebywa na zgrupowaniu reprezentacji U-19. "Strzała" zagrał dziś w sparingu przeciwko Wiśle Kraków i zanotował bramkę z rzutu karnego w 1. minucie spotkania. Czwartym bramkarzem obok Dominika Hładuna, Jakuba Trojanowskiego i wspomnianego Miszty był Michał Bobier (rocznik 2007).



Pierwsza część zajęć odbyła się w budynku, a na boisku z podgrzewaną murawą legioniści stawili się w samo południe. Nieskazitelnym uśmiechem przywitał się Rafał Augustyniak, który uzupełnił braki w uzębieniu po meczu z Górnikiem. Zajęcia nie należały do lekkich i krótkich. Piłkarze mieli solidną rozgrzewkę pod okiem Stergiosa Fotopoluosa, a następnie w grupach rozgrywali szybkie gierki na przygotowanych wcześniej małych polach gry. Kolejnym etapem było wiele serii sprintów, a zajęcia zakończył turniej dwóch drużyn w którym na zmianę rywalizowały pięcioosobowe składy plus bramkarze.



Mecz Legia Warszawa - Stal Mielec odbędzie się w niedzielę o godzinie 17:30 na stadionie przy Łazienkowskiej 3. Zapraszamy wszystkich do wspierania "Wojskowych"!



