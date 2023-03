Krwawa sobota na stadionie Legii

W sobotę 4 marca, w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, odbyła się na stadionie Legii cykliczna honorowa zbiórka krwi. W akcji organizowanej przez KHDK PCK „Krewcy Legioniści” oraz „Krwawy Sport” wzięły udział trzy autokary-krwiobusy z RCKiK w Warszawie.



Już długo przed godziną 9:00 pod stadionem Legii na zbiórkę oczekiwało kilkudziesięciu krwiodawców. Akcja rozpoczęła się tuż przed godziną 9:00 i trwała prawie do godziny 15:00. Do oddania krwi zgłosiło się 157 osób a krew oddało 119 z nich. Łącznie zebraliśmy ponad 53 litry krwi. Wielkie podziękowanie dla wszystkich!



Tego dnia na krwiodawców czekało wiele atrakcji. W związku z niską temperaturą klub Legia udostępnił dla oczekujących krwiodawców namiot przed trybuną wschodnią. Dla uczestników przygotowane zostały gorące napoje. Dzięki firmie Inter Europol nasi krwiodawcy mogli skosztować pyszne pączki. Ponadto Piekarnia "Putka" przygotowała świeże paszteciki z soczewicą.







Współorganizator Łukasz "Juras" Jurkowski i "Krwawy Sport" przekazał dla krwiodawców 70 swoich charakterystycznych koszulek. Jak zawsze cieszyły się one olbrzymim zainteresowaniem. W namiocie dzięki Magic Moments Fotobudka 360 każdy mógł nagrać pamiątkowy film.







Wśród krwiodawców rozlosowanych zostało kilkanaście wojskowych racji żywnościowych firmy ARPOL. Ponadto dwóch szczęśliwców wylosowało vouchery na strzelnicę ufundowane przez Strzelnicę Zbrojownia Modlin.



Każdy krwiodawca mógł otrzymać pamiątkowy imienny dyplom – podziękowanie. Dziękujemy drukarni Proms z Warszawy.







Dzięki działowi marketingu Legii Warszawa, grupa około 20-stu krwiodawców wzięła udział w wyjątkowym zwiedzanie całego stadionu. Klub Legia Warszawa przekazał dla krwiodawców naszej akcji bilety na najbliższy mecz Ekstraklasy Legia Warszawa - Stal Mielec.







Do akcji włączyło się również Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Dwie kilkunastoosobowe grupy krwiodawców ich osoby towarzyszące zwiedzili to muzeum z przewodnikiem. Muzeum przekazało również krwiodawcom obecnym na zbiórce muzealny biuletyn.







Podczas zbiórki zebraliśmy ponad 300 czekolad (otrzymanych przez krwiodawców po donacji), które zostaną przekazane potrzebującym. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim który wzięli udział oraz pomagali w przeprowadzeniu akcji. Bez Was nie udało by się zorganizować takiej zbiórki! Już teraz zapraszamy wszystkich na kolejną naszą akcję na Legii, która odbędzie się w sobotę 05.08.2023 roku. Jeszcze raz dziękujemy i do zobaczenia na trybunach najwspanialszego klubu na świecie – Legii Warszawa!



