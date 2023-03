Będzie komplet na meczu przyjaźni w Radomiu

Komplet widzów obejrzy mecz przyjaźni pomiędzy Radomiakiem Radom i Legią Warszawa, który rozegrany zostanie w przyszły piątek, 17 marca na stadionie im. Braci Czachorów przy ulicy Narutowicza. Radomiak dziś wieczorem poinformował, że wszystkie wejściówki na mecz przyjaźni zostały wyprzedane. Otwarta sprzedaż rozpoczęła się dziś o godzinie 10:00 w Galerii Słonecznej w Radomiu. Mecz Radomiak - Legia obejrzy z trybun ok. 3,6 tys. kibiców, w tym 500-osobowa delegacja fanów z Łazienkowskiej.

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

Wycior - 39 minut temu, *.vectranet.pl Kiedy w Radomiu będzie w końcu nowy, normalny stadion? odpowiedz

3.600 Dom, gosci 500 czy to 3 ligowy stadion? - 45 minut temu, *.151.165 A nowy stadion sorkii niby budowany to chyba jeden z wielu wałkòw radomskich poprostu czemu nie rozegrać w Warszawie?!i podzielič sie wpływami biletòw to była by prawdziwa przyjaźń ech ni tak zarzâdy nie sâ zaprzyjaźnione a szkoda.... odpowiedz

Żaba - 57 minut temu, *.centertel.pl Kiedy otwarte zapisy ? odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.netcity.pl robi wrażenie odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.