Pięciobój

Debiut Karbownik w Pucharze Świata

Czwartek, 9 marca 2023 r. 07:48 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Pięcioboistka Legii, Małgorzata Karbownik zaliczyła debiut w zawodach Pucharu Świata w Kairze. W pierwszych w tym sezonie zawodach PŚ legionistka zakończyła rywalizację w kwalifikacjach na miejscu 26. i nie awansowała do półfinałowej 18-tki.



Karbownik rozpoczęła rywalizację w grupie B. Według nowych zasad, skład grupy eliminacyjnej, został stworzony na podstawie rankingu, a kwalifikację do kolejnej, półfinałowej fazy imprezy uzyskiwało 18 najlepszych zawodniczek z każdej z dwóch grup. W sumie o awans ubiegało się aż 67 pięcioboistek.



Małgorzata w szermierce zajęła 21. pozycję (202 punkty), a w pływaniu uzyskała bardzo dobry, trzeci najlepszy wynik (czas 2:15,30 min.), który pozwolił jej na awans na 16. lokatę. O miejscu w półfinałach decydował laser run. Po pierwszych dwóch rundach strzelania, Małgorzata Karbownik znajdowała się wśród najmocniejszych zawodniczek na trasie. Niestety, błędy podczas trzeciej i czwartej serii strzeleckiej spowodowały straty do czołówki i ostatecznie przekroczyła metę jako 26.



Kolejnego dnia awans do półfinału PŚ wywalczył Łukasz Gutkowski.