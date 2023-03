Koszarek zakończy karierę po sezonie

"Każda podróż ma swój kres. Dziękuję wszystkim tym, których łączy miłość do koszykówki" ???? OFICJALNIE ???? Trwający sezon #plkpl będzie ostatnim w niezwykle bogatej karierze @koszi55 , kapitana Legii Warszawa ???????????????? pic.twitter.com/j14AqRd9dp

"Kiedy prawie 20 lat temu stawiałem pierwsze kroki na parkietach ekstraklasy, nie sądziłem, że ta historia będzie tak piękna i tak długa. Grając w dla siedmiu klubów ekstraklasy, mogłem dzielić z wami masę emocji tych pozytywnych po zwycięstwach i tych negatywnych po porażkach, ale te momenty na zawsze nas połączyły. Każda podróż ma jednak swój kres. Dziś jest ten moment, w którym chciałbym powiedzieć dziękuję. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na swojej koszykarskiej drodze. Dziękuję kibicom, zawodnikom, działaczom, wszystkim tym, których łączy jedna miłość do koszykówki. Ten sezon będzie ostatnim w mojej karierze zawodniczej. Mam nadzieję, że zakończy się równie wyjątkowo jak wiele poprzednich w mojej karierze. Zapraszam wszystkich kibiców na ostatnie mecze w mojej przygodzie z koszykówką. Dziękuję za wszystko" - podsumował Koszarek.

Łukasz Koszarek poinformował, że trwający sezon będzie jego ostatnim w karierze. - Każda podróż ma swój kres. Dziękuję wszystkim tym, których łączy miłość do koszykówki - mówi kapitan Legii Warszawa.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl no coż. mam nadzieje ze kariere zakonczysz tytulem MP :))))) odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.