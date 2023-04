250. ligowy mecz Jędrzejczyka w Legii

Sobota, 1 kwietnia 2023 r. 17:39 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Mecz z Rakowem będzie jubileuszowym dla Artura Jędrzejczyka. Obrońca Legii Warszawa wystąpi po raz 250. w lidze w barwach stołecznego zespołu. Łącznie Jędrzejczyk zagrał z eLką na piersi 337 razy i strzelił 9 bramek, z czego 8 w Ekstraklasie.



Do Legii Warszawa po raz pierwszy trafił przed sezonem 2006/07 Legia Warszawa, by potem zagrać w GKS-ie Jastrzębie i Dolcanie Ząbki. Do stolicy wrócił jesienią sezonu 2009/10, ale nie na długo, bo wiosnę spędził w Koronie Kielce. Legię reprezentował ponownie w latach 2010/2011 - 2012/13, wiosną 2015/16 i od wiosny 2016/17 do chwili obecnej. Z Legią Jędrzejczyk zdobył 6 mistrzostw Polski (2012/13, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20, 2020/21) i 5 Pucharów Polski (2010/11, 2011/12, 2012/13, 2015/16, 2017/18).