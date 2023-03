Rejczyk przedłużył kontrakt z Legią

Czwartek, 9 marca 2023 r. 12:24 Woytek, źródło: Legia Warszawa

Filip Rejczyk przedłużył umowę z Legią Warszawa, która wygasała wraz z końcem bieżącego sezonu. Nowy kontrakt obowiązywać będzie przez kolejne 1,5 roku, czyli do 30 czerwca 2024 z opcją automatycznego przedłużenia po spełnieniu określonych warunków.



W styczniu 16-letni pomocnik został włączony do kadry pierwszej drużyny, był na obozie przygotowawczym w Turcji, gdzie pokazał się z niezłej strony. Od tamtej pory na co dzień trenuje z "jedynką", ligowe mecze gra w trzecioligowych rezerwach stołecznego klubu.