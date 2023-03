W Kaliszu szykują oprawę, w Mielcu pełna mobilizacja

Czwartek, 9 marca 2023 r. 16:15 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Chociaż do meczu 1/2 finału Pucharu Polski pomiędzy KKS-em Kalisz i Legią Warszawa pozostały jeszcze blisko 4 tygodnie, w Kaliszu trwają przygotowania do uatrakcyjnienia tego spotkania na trybunach.



KaKaeSiacy rozpoczęli zbiórkę pieniędzy na oprawę, licząc że uda się zebrać na ten cel 20 tysięcy złotych. "Jeśli chcesz, aby ten mecz był zapamiętany na długo, nie tylko ze względu na jego rangę sportową, wspomóż nasze działania! Farby, spraye, wałki, taśmy oraz inne rzeczy składające się na oprawę, to wszystko kosztuje. Zostały nam 4 tygodnie. Czasu dużo i mało zarazem" - apelują kibice KKS-u, którzy zbiórkę prowadzą w Internecie.



Ćwierćfinałowe spotkanie KKS-u ze Śląskiem Wrocław obejrzało z trybun 7126 kibiców. Na stadionie nie mogli się wówczas pojawić fani gości z powodu zakazu wyjazdowego na mecze Pucharu Polski po spotkaniu w Niepołomicach. Można się spodziewać, że zaplanowany na 4 kwietnia mecz z Legią obejrzy jeszcze liczniejsza publiczność.



Z kolei przed niedzielnym ligowym pojedynkiem pomiędzy Legią i Stalą Mielec fani z Podkarpacia prowadzą mobilizację wśród swoich fanów do jak najliczniejszego wyjazdu autokarowego. Młodzież do lat 18 ma dofinansowany wyjazd przez mielecką emigrację. Ponadto Stal zagwarantowała bezpłatne bilety na domowy mecz z Jagiellonią Białystok dla wszystkich kibiców, którzy pojadą dopingować Stal przy Łazienkowskiej.