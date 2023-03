Na stadionach: Sezon grzewczy trwa

Wtorek, 14 marca 2023 r. 13:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W porównaniu do ostatniego tygodnia, tym razem sporo więcej działo się na trybunach polskich stadionów. I to pod każdym względem. Liczby wyjazdowe były znacznie lepsze, nie brakowało opraw z wykorzystaniem pirotechniki, a nawet niewielkich awantur.



Na derbowym meczu Korony z Radomiakiem, na którym fani obu ekip zaprezentowali choreografie, doszło do starcia. Już po zakończeniu spotkania goście przedostali się na sektory kielczan w pobliżu klatki, gdzie doszło do wymiany argumentów, a część Koroniarzy została wciągnięta do sektora gości. Niestety, kilku fanów zostało zatrzymanych i ukaranych.



Dobre liczby wyjazdowe także w przypadku Lecha i Górnika Zabrze. Fani KSG w Białymstoku zaprezentowali racowisko. Pogoń z kolei weszła na stadion w Lubinie tylko dzięki uprzejmości Zagłębia, bowiem wojewoda do spółki z policją zdecydował o zamknięciu sektora gości. Oprawę z nawiązaniem do jesiennego wystąpienia jednego z polityków zaprezentowali fani Wisły Płock na poniedziałkowym meczu z Widzewem.



W niższych ligach bardzo dobry wyjazd zaliczyła Olimpia Elbląg do Olsztyna, podobnie jak Stal Rzeszów do Łodzi (z piro). GieKSa w nadkomplecie pojawiła się w Niepołomicach. Nie do końca udaną kartoniadę przygotowała Wisła Kraków. Oprawy pokazali również fani Lecha (na meczu Ligi Konferencji Europy z Djurgardens), Rakowa, Stomilu Olsztyn i Olimpii Elbląg (choreografię przyjezdnych próbowała zniszczyć ochrona), Unii Tarnów i Polonii Przemyśl.



Ekstraklasa:



Piast Gliwice - Lech Poznań (927)

Liczny wyjazd poznaniaków do Gliwic, gdzie pojawiło się 927 fanów "Kolejorza" z dobrym oflagowaniem. Łącznie na stadionie Piasta niespełna 5,5 tys. fanów.



Korona Kielce - Radomiak Radom (750)

Ciekawe derbowe spotkanie w Kielcach, na którym Koroniarze wystawili liczny młyn, a Radomiak wypełnił sektor gości do ostatniego miejsca, dobrze go oflagowując. Korona przygotowała oprawę - malowane płótna tworzące hasło "U nas sezon grzewczy trwa... będziemy palić czym się da!". W drugiej połowie zaprezentowali pokaz pirotechniczny. Radomiak z transparentem "Od dziecka nauczony by nie wybierać Korony", transparentami na dwóch kijach i kilkunastoma racami. Po meczu kilkadziesiąt osób wybiegło z sektora gości na sektory Korony i doszło do starcia.



Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze (528)

Mocno przeciętna frekwencja na trybunach - niespełna 5,7 tys. kibiców. Gospodarze z transparentem pod adresem piłkarzy - "Kończy się wam kredyt zaufania!". Zabrzanie przyjechali do dalekiego Białegostoku w 528 osób, z dobrym oflagowaniem. Zaprezentowali sektorówkę z symbolem Torcidy i odpalili race.



Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin (500)

Portowcy mobilizowali się na ten wyjazd, ale oficjalnie musieli go odwołać po tym, jak wojewoda do spółki z policją zamknęli sektor gości (oficjalnie po zachowaniu Miedzi na derbach). Lubinianie wpuścili Pogoń na swoje sektory, przyległe do sektora gości - 500 osób z jedną flagą. Zagłębie wywiesiło transparent "Wojewoda, policja - dwa ku...ska. Niszczą piłkarskie widowiska!".



Raków Częstochowa - Śląsk Wrocław (300)

Na meczu 5,5 tys. kibiców, w tym pełny sektor gości - wrocławianie przyjechali w 300 osób, w tym Slezsky Opava (4). Raków zaprezentował sektorówkę z nazwą klubu i chorągiewki w barwach.



Legia Warszawa - Stal Mielec (200)

Stal Mielec przyjechała do Warszawy autokarami, w 200 osób i z pięcioma flagami. Legionistów ponad 16 tysięcy. Wywiesili transparent "Łapy precz od Jana Pawła II".



Lechia Gdańsk - Miedź Legnica (40)

Bardzo słaba liczba Miedzi w Gdańsku, gdzie pojawiło się zaledwie 40 przyjezdnych z jedną flagą. Frekwencja na stadionie Lechii cały czas fatalna - niewiele ponad 4,7 tys. fanów.



Warta Poznań - Cracovia ()

Na meczu w Grodzisku Wlkp. tylko 1500 widzów, w tym bardzo skromna, symboliczna wręcz delegacja "Pasów".



Wisła Płock - Widzew Łódź (-)

W Płocku nadal otwarta tylko jedna trybuna, w związku z czym niemal do końca obecnego sezonu na stadion Wisły nie będą wpuszczani kibice gości. Wiślacy zaprezentowali oprawę - malowaną sektorówkę przedstawiającą zamaskowanego kibica z racami i informacją z wiadomości ZKS Info (nawiązujące do wypowiedzi jednego z polityków przez kilkoma tygodniami) - "Trzeba palić wszystkim poza oponami i innymi tego typu rzeczami. Silne zadymienie przy Łukasiewicza w Płocku". Całość uzupełniło racowisko.



Niższe ligi:



Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg (732)

Bardzo ciekawe derbowe spotkanie rozegrano w Olsztynie. Frekwencja po stronie gospodarzy bardzo dobra, w porównaniu z poprzednimi meczami. Stomilowcy zaprezentowali dwie oprawy. Pierwsza z nich to transparent "Chcemy zwycięstwa", flagi na kijach i świece dymne w barwach. Druga składała się z sektorówki, transparentu "Pięć elementów, które dla nas wiele znaczą" oraz racowiska. Olimpia przyjechała w 732 osoby, w tym Legia (236) i Zagłębie (13). Fani ZKS-u z transparentem, malowaną sektorówką i piro. W zaprezentowaniu oprawy przyjezdnym próbowała przeszkodzić ochrona.



ŁKS Łódź - Stal Rzeszów (643)

Kibice Stali w bardzo dobrej liczbie przyjechali do Łodzi pociągiem specjalnym - 643 osoby, w tym Elana (50), Łada (16), Polonia (6) i VSS Koszyce (6). W sektorze gości wywiesili 10 flag. W pierwszej połowie odpalili stroboskopy i ognie wrocławskie.



Sandecja Nowy Sącz - GKS Katowice (378)

Katowiczanie w Niepołomicach stawili się w nadkomplecie, w 378 osób.



Polonia Przemyśl - JKS Jarosław (270)

Fani z Jarosławia, pomimo pewnych informacji, że na mecz w Przemyślu nie wejdą, ruszyli w trasę. Doping prowadzili zza stadionu, gdzie stawiło się 270 osób, w tym Stal Sanok (37) i Unia Nowa Sarzyna (12). Gospodarze z podświetlaną folią "Przemyska specyfika", flagami na kiju i racami.



KKS Kalisz - Motor Lublin (180)

Motorowcy przyjechali do Kalisza w 180 osób, w tym Śląsk (35). Wywiesili flagę "Nieproszeni goście".



GKS Jastrzębie - Siarka Tarnobrzeg (84)

MOSP Białystok - Wigry Suwałki (50)



Wisła Kraków - GKS Tychy (-)

Ultras Wisła na tym meczu zaprezentowała kartoniadę "Kraków" z gwiazdą wkomponowaną w literę ó oraz koroną nad K. Całość uzupełnił transparent "Miasto zagorzałych Wiślaków". Niestety, od początku sezonu sektor gości na stadionie Wisły jest zamknięty.



Wyjazd tygodnia: 927 kibiców Lecha w Gliwicach

Oprawa tygodnia:



