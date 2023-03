W niedzielę arcyważny mecz futsalistów

Chojniczanie zajmują bowiem 12. lokatę i mają tylko o jeden punkt więcej od Legii. Zespół z Chojnic wyraźnie gorzej od Legii radzi sobie w ofensywie - "diabły" zdobyły tylko 32 bramki (najmniej w całej lidze), co daje średnią 2,6 gola na mecz. Najlepszymi strzelcami drużyny są Guladi Kokoladze i Patryk Laskowski (po 6 bramek) oraz Jānis Pastars (5 goli). W pierwszym meczu obu drużyn chojniczanie wygrali 4-1. Bilety na niedzielny mecz kosztują 12 złotych (ulgowe, dla dzieci w wieku 3-12 lat i osób niepełnosprawnych) oraz 17 złotych (normalne) i nabywać je można TUTAJ . Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im bezpłatne miejsce siedzące. Termin meczu: niedziela, 19 marca 2023 roku, g. 14:00 Adres hali: Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy) Ceny biletów: 12 zł (ulgowe) i 17 zł (normalne)

