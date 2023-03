17-19.03: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 17 marca 2023 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W piątek fani Legii pojadą na mecz przyjaźni do Radomia. Biletów na to spotkanie nie ma od dłuższego czasu. W niedzielę zachęcamy do wspierania futsalistów (g. 14:00) i koszykarzy Legii (g. 16:15). Bilety na futsal kupić można TUTAJ, na mecz kosza - TUTAJ. Amp futboliści Legii zagrają pierwsze spotkania sezonu 2023 - te w sobotę i niedzielę rozgrywane będą w Poznaniu. Transmisja w TVP Sport.



Rozkład jazdy:

17.03 g. 20:00 FC Den Haag - Willem II Tilburg

17.03 g. 20:30 Radomiak Radom - Legia Warszawa

18.03 g. 10:30 Śląsk Wrocław – Legia Warszawa [amp futbol, Poznań]

18.03 g. 14:15 Warta Poznań - Legia Warszawa [amp futbol, Poznań]

18.03 g. 15:00 Olimpia Elbląg - Śląsk II Wrocław

18.03 g. 16:30 Legia II Warszawa - Żubry Białystok [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

18.03 g. 18:00 Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia Warszawa [siatka]

19.03 g. 11:30 Legia Warszawa – TSP Kuloodporni Bielsko-Biała [amp futbol, Poznań]

19.03 g. 12:00 Lechia Tomaszów Maz. - Legia II Warszawa

19.03 g. 14:00 Legia Warszawa - Red Devils Chojnice [futsal, ul. Gładka 18]

19.03 g. 16:15 Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

19.03 g. 18:00 Chrobry Głogów - Zagłębie Sosnowiec