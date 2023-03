OFMC

OFMC: Zielone bluzy Wartości to podstawa

Czwartek, 9 marca 2023 r. 19:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Grupa OFMC przygotowała nową odsłonę bluz z kapturem "Wartości to podstawa" - tym razem w kolorze wojskowym. Cena: 170 złotych plus ew. wysyłka 25 zł. Zapisy prowadzone są do 17 marca na forum kibiców, obowiązuje przedpłata na konto. Bluzy będą gotowe przed kwietniowym wyjazdem do Legnicy.



Tradycyjnie, całkowity zysk przeznaczony zostanie na cele związane z upamiętnianiem przez kibiców Legii rocznic patriotycznych ważnych dla Warszawy i Polski (wieńce i znicze), pomoc Kombatantom oraz tegoroczne obchody Powstania Warszawskiego.