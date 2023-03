Przedsprzedaż biletów na mecz z Rakowem

Czwartek, 9 marca 2023 r. 16:46 źródło: Legionisci.com

W sobotę, 1 kwietnia, o godzinie 17:30 Legia Warszawa zagra na własnym stadionie z Rakowem Częstochowa. Ruszyła przedsprzedaż biletów na to spotkanie dla osób, które nabyły wejściówki na mecz ze Stalą Mielec. Otwarta sprzedaż dla wszystkich kibiców wystartuje po końcowym gwizdku pojedynku ze Stalą. Posiadacze pakietu na 9 meczów swoje wejściówki mogą odbierać od 9 marca.



KUP BILET NA MECZ LEGIA - RAKÓW



Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele w godz. 10:00 - 16:00. Natomiast w dniu meczu kasy będą od godz. 8:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.