Wośkowiak mistrzynią Europy w Kpn

Zawodniczka sekcji strzeleckiej Legii, Wilhelmina Wośkowiak zdobyła dziś wieczorem złoty medal Mistrzostw Europy Juniorek w drużynowym karabinie pneumatycznym. W meczu finałowym, legionistka wraz z Mają Gawendą i Julią Mikołowską pokonały kadrę Norwegii. Polki przy stanie 5-5 wyszły na prowadzenie i nie oddały go do końca rywalizacji finałowej. Na najniższym stopniu podium stanęły Węgierki i Serbki. Mistrzostwa Europy rozgrywane są w Tallinie.

