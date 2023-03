Stangret z nowym kontraktem

Akademia Piłkarska Legii podpisała nową umowę z Maksymilianem Stangretem - 17-letnim napastnikiem, który występuje w III-ligowych rezerwach naszego klubu, a także w zespole CLJ U-19. W obecnych rozgrywkach CLJ-ki, Stangret zagrał w 15 spotkaniach i zdobył w nich 9 bramek. Wystąpił ponadto w trzech meczach drugiego zespołu Legii. Dotychczasowa umowa wychowanka Pogoni Zduńska Wola z Legią wygasała wraz z końcem obecnego sezonu. Nowy kontrakt obowiązywać będzie do czerwca 2024.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.