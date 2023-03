Tenis

Ćwierćfinał Rowińskiej w Cruciumie

Piątek, 10 marca 2023 r. 22:57 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Tenisistka Legii, Malwina Rowińska po turnieju w Porto Alegre, gdzie triumfowała w deblu, przeniosła się do innej brazylijskiej miejscowości - Cruciumy, gdzie wzięła udział w kolejnym dużym turnieju ITF juniorek - J500 Banana Bowl.



W singlu Malwina dotarła do ćwierćfinału, do tego samego etapu rywalizacji dotarła również w deblu, grając ponownie w parze z Japonką, Sarą Saito.



Wyniki Rowińskiej w singlu:

I runda: Malwina Rowińska - Julia Bortoluzzi Bianchin Bordignon (Brazylia) 6-0, 6-0

II runda: Malwina Rowińska - Stgefany Rodrigues de Lima (Brazylia) 6-3, 6-3

1/8 finału: Malwina Rowińska - Francesca Gandolfi (Włochy) 6-4, 4-6, 6-0

1/4 finału: Malwina Rowińska - Olivia Cameiro (Brazylia) 1-6, 2-6



Wyniki Rowińskiej w deblu:

II runda: Malwina Rowińska/Sara Saito (Japonia) - Virginia Borja/Amanda Oliveira (Brazylia) 6-0, 6-0

1/4 finału: Rowińska/Saito - Madeleine Jessup (Chiny)/Shiho Tsujioka (Japonia) 4-6, 6-4, 4-10