Zapowiedź meczu

Kto się przełamie?

Sobota, 11 marca 2023 r. 22:58 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W niedzielę Legia Warszawa podejmie Stal Mielec, która w tym roku nie odnotowała jeszcze żadnego zwycięstwa, a w dodatku w trzech ostatnich kolejkach przegrała. Gracze Adama Majewskiego są jak na razie najgorszą drużyną rundy wiosennej. Miejmy nadzieję, że legioniści nie okażą się na tyle gościnni, że pozwolą Stali na przełamanie i wygrają z tym klubem u siebie po raz pierwszy w XXI wieku.