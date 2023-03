Komentarze (26)

artic - 20 minut temu, *.t-mobile.pl Wreszcie mamy bramkarza jak sie patrzy jeszcze przy stanie 1-0 ze trzy razy konkretnie pomogł drużynie! Brawo Dominik. odpowiedz

om - 24 minuty temu, *.centertel.pl legia to stara szmata odpowiedz

Plaskacz - 17 minut temu, *.net.pl @om: Piecze prawda? Zalecam maść. odpowiedz

Byniu - 32 minuty temu, *.vectranet.pl Byle dowieźć wynik. Gra Legii bez Josue nie istnieje w tym meczu odpowiedz

Byniu - 39 minut temu, *.vectranet.pl Dominik Hładun to rasowy KOT odpowiedz

Ku..wa czy ta drużyna umie grać w pilke - 40 minut temu, *.t-mobile.pl Gra bez zaangażowania, nie widać, ze grają dla klubu, dla herbu, dla barw klubowych



Grają na odpierdol, banda laserów



Wszyscy powinni być wypier…ni z Legii na czele z z trenerem



Wstyd, wstyd wstyd



Amatorzy nie pilkarze odpowiedz

Czyżby trenera nikt nie słucha w szatni? - 55 minut temu, *.120.83 Porażka lub remis ma przynieś trzèsienie ziemi na Ł3! odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.plus.pl Jak powinien grać mistrz to pokazuje Raków w tym sezonie my mając takie możliwości grany piach xD oczy krwawią xD odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Ale nudy. Nic się nie dzieje. Jeden celny strzał Slisza w środek bramki po ziemi i nieudolny strzał Kapustki. odpowiedz

Micha - 1 godzinę temu, *.com.pl Na razie to dzisiaj, jak na razie, ciała dała Żyleta ze Snem o Warszawie. Panowie, więcej skupienia w takiej chwili. odpowiedz

Tsubasa - 1 godzinę temu, *.aster.pl Nie ma Josue i piłka parzy grajków aby od siebie . Nie żartujcie ze z takim Sliszem czy Rosołkiem chcecie mistrza hahaha. Raków to was zmiecie z Planszy!!!! odpowiedz

Pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Rosołek to statysta. Z nim czy w 10 bez ròżnicy.

Slisz dramat wprowadzenie piłki. Zagrał już 4 takie zapalniki. odpowiedz

Rybasocho - 1 godzinę temu, *.orange.pl Czy za tego Rosoła nie można wprowadzić obojętnie kogo ? Przecież gorzej się nie da odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Rybasocho: No własnie za bardzo nie ma kogo. Jedyny ofensywny zawodnik na ławce to Baku. To już chyba lepiej grać Rosołkiem. odpowiedz

Rybasocho - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Wolfik: Baku może dziwnie to zabrzmi ale jest chyba jeszcze gorszy. To może któregoś chłopaka co pułk z boku podają. odpowiedz

Bez Josue - 2 godziny temu, *.chello.pl Może być ciężko: 1-1 odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl L 2-0 S odpowiedz

... - 2 godziny temu, *.wtnet.de Rosołek??? Jprd odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11 na mecz.

Hładun

Nawrocki ... Jędrzejczyk ... Ribeiro

Wszołek ... Slisz ... Strzałek ... Baku

Kapustka

Muci ... Pekhart

Moja Formacja 4 - 2 - 3 - 1

Hładun

Nawrocki ... Jędrzejczyk ... Augustyniak ... Ribeiro

Slisz ... Strzałek

Wszołek ... Kapustka ... Baku

Pekhart

LEGIA Mistrz ! odpowiedz

Kamil Kosowski - legenda Wisły Kraków - 3 godziny temu, *.edu.pl Rosołek jest uderzająco podobny do Jaśka z Klanu :) odpowiedz

Kamil Kosowski - legenda Wisły Kraków - 3 godziny temu, *.edu.pl o jest Rosołek, czyli gramy na zero z przodu, a z tyłu zawsze coś wpadnie odpowiedz

Bez Josue - 2 godziny temu, *.chello.pl @Kamil Kosowski - legenda Wisły Kraków:

Dobre. odpowiedz

Laweta - 3 godziny temu, *.mm.pl Ręcznik na ławie ?powinien na trybunach być! odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.174.42 Oby bez muciego I 3 punkty. Do boju Legio. Po zwyciestwo odpowiedz

Janusz - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @majusL@legionista.com: muci to nam ostatnio gre robi geniuszu

Po co Strzalek lepszy rosołek.....

Robia krzywde chlopakowi skonczy tak jak Kucharczyk jak odszedl z L to przepadł naeet w pogoni sie na lswke nie łapie

U nas byl pompowany na sile

Dla porownania tAki Trickovski by la nas za słaby a od czasu jak odszedl to 2 razy wiecej bramek strzelił niz Kucharczyk meczy zagral odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl DZISIAJ TYLKO ZWYCIĘSTWO!!! Do boju marsz ukochana ma jazda na pełnej k Legio Warszawa!!! Liczy się dzisiaj tylko zwycięstwo i 3 punkty!!! Jazda z nimi! Po zwycięstwo LEGIA WARSZAWA. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

