Runjaić: Stal była najlepszą drużyną, z jaką graliśmy u siebie w tym roku

Niedziela, 12 marca 2023 r. 20:45 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): Czyste konto i zwycięstwo ze Stalą mocno cieszy. Graliśmy z bardzo trudnym, niewygodnym i wysoko zmotywowanym rywalem. Można powiedzieć, że Stal była najlepszą drużyną, z jaką graliśmy na Łazienkowskiej w tym roku. Nie graliśmy tak, jak to wyglądało w poprzednich spotkaniach. Mieliśmy duże problemy. Zachowaliśmy jednak dyscyplinę i dobrą współprace. Na pewno było to spotkanie interesujące do oglądania. Na plus to, że strzeliliśmy bramki w dobrych momentach, choć mogliśmy zdobyć je jeszcze wcześniej. To są bardzo ważne trzy punkty dla nas, które cieszą. Teraz kilka dni odpoczynku i rozpoczynamy przygotowania do meczu w Radomiu.









Trzeba docenić Stal, która grała nieźle. Walczyli i mieli plan na to spotkanie. Szanujemy każdego z rywali, z którym się mierzymy. Dla wielu remis z Legią jest jak zwycięstwo. Oni przegrali, ale zagrali naprawdę dobrze. Był to jeden z najlepszych biegowych wyników Stali w tym sezonie. W dużej części statystyk byli od nas lepsi. W Ekstraklasie nie ma łatwych rywali, dlatego ją tak lubię. W każdym spotkaniu trzeba zagrać idealnie, by zdobyć trzy punkty. Dominik Hładun utrzymał nas w grze, ale my wiedzieliśmy co mamy robić. Było wiele okazji dla obu drużyn, mecz miał bardzo dużą intensywność. Było co oglądać.



Zobaczymy, co będzie jak wróci Kacper Tobiasz. Hładun wykonuje świetną robotę i wielokrotnie nas ratuje. Tobiasz też jest dobry, mamy jeszcze walczącego Cezarego Miszte. Zobaczymy jak ta rywalizacja będzie wyglądać. Naszym celem jest pozostanie na czele tabeli. Dla mnie osobiście nie ma znaczenia, kto będzie jedynką. Ważne, by był w dobrej dyspozycji.



Cieszę się, że Tomas Pekhart jest z nami. Wszyscy z nas wiedzą o jego umiejętnościach i poziomie. Spodziewałem się tylu goli z jego strony i nadal ich oczekuję. Jest bardzo potrzebny drużynie. Potrzebowaliśmy napastnika, który będzie strzelał bramki, ale też będzie walczył przez 90 minut. Znam go od długiego czasu i wiedziałem, że taki właśnie będzie. Wiem, czego mogę od niego oczekiwać i jestem zadowolony. Podobnie Maciej Rosołek, może nie strzela wielu goli, ale pracuje dla drużyny. Jesteśmy w trakcie procesu. Jeśli chcesz grać na najwyższym poziomie i utrzymywać go, musisz mieć swój styl intensywności. Potrzebujemy zawodników, którzy będą biegać, walczyć, bo to jest ważne. Chcemy oprzeć swój styl gry na większym posiadaniu piłki, ale w przyszłym sezonie, gdy będziemy rywalizować w eliminacjach do europejskich pucharów, gdzie będzie trzeba grać z mocnymi drużynami, będziemy musieli grać jak dziś. Trzeba będzie grać defensywnie i takich zawodników też potrzebujemy.