16164 kibiców obejrzało z trybun mecz Legia Warszawa - Stal Mielec. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Łazienkowskiej: Fotoreportaż z meczu - 83 zdjęcia Mishki Fotoreportaż z meczu - 49 zdjęć Kamila Marciniaka Fotoreportaż z trybun - 49 zdjęć Michała Wyszyńskiego / SKLW

Jacek - 1 godzinę temu, *.plus.pl Tefałszen olewa i nigdy nie mówi o świętach, bohaterach i uroczystościach polskich. Żołnierzy Wyklętych omija szerokim łukiem, niejednokrotnie wskazując, ze to byli oprawcy. Teraz dali z grubej rury. odpowiedz

Peter - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Stadion to nie miejsce na takie hasła. Kibice Legii są przekrojem całego społeczeństwa o różnych poglądach. Nie wszyscy utożsamiają się z politycznymi hasłami na Żylecie co powoduje pogłębienie podziałów. Jako społeczeństwo jesteśmy już wystarczająco podzieleni przez polityków-bandytów z PiS/PO. odpowiedz

maik83 - 3 godziny temu, *.centertel.pl Łapy precz od jana Pawła 2 ubecjo 24 odpowiedz

JimmyL - 3 godziny temu, *.telefonica.de Polsko jezyczna stacja tvn nie zna granic, atakuje tych ktorzy nie moga sie sami obronic. odpowiedz

Jacek - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Proponuję, byśmy zostawili ten temat historykom i watykanistom, tematy polityczne politykom, a na mecze przychodzili kibicować naszej ulubionej drużynie (L) .... odpowiedz

CWKSiak - 2 godziny temu, *.orange.pl @Jacek:

Prawda, precz z polityką na stadionach, wystarczy, ze polityce naród podzielili. odpowiedz

Siedemdziesiąt..... - 8 godzin temu, *.orange.pl *****tvn odpowiedz

Tomasz - 13 godzin temu, *.orange.pl Choć jestem kibicem Polonii Warszawa, to chciałbym Wam Kibice Legii podziękować za transparent o Świętym Janie Pawle II.

Możemy się nienawidzić, ale są sprawy, które dla każdego Polaka są święte. Lewacy chcą zniszczyć nasz Naród. odpowiedz

76 - 14 godzin temu, *.orange.pl Bravo żyleta!!!!Chrońmy papieża bo on już się bronić nie może...dla milionów Polaków i dziesiątek milionów na całym świecie największy autorytet, prezydent Biaden powiedział , że to prawdziwy Polak i moc od niego biła....wspominając jego pielgrzymki...."to jest moja matka ta ziemia" "brońcie krzyża od bałtyku po tatry" " Wadowice tu wszystko się zaczęło " szacunek dla Legionistów... ( ***** tvn) odpowiedz

Tylko Widzew - 16 godzin temu, *.plus.pl NIE MA LEPSZEGO, OD JANA PAWŁA DRUGIEGO, na wszystkich stadionach. odpowiedz

Rrr - 14 godzin temu, *.versanet.de @Tylko Widzew : Z Wielkim Szacunkiem do Jana Pawła Drugiego. Naprawdę uważasz że stadion to dobre miejsce na takie hasła ? odpowiedz

Meteor - 10 godzin temu, *.plus.pl @Rrr: A dlaczego nie ? Jak my tego nie zrobimy - to kto ? Mamy duża siłe przebicia, co nie raz zostało udowodnione odpowiedz

Tylko Widzew - 16 godzin temu, *.plus.pl Chociaż delikatnie rzecz ujmując, nie darzę Legii i jej kibiców sympatią, to w tym przypadku popieram tę akcję legionistów. Transpareny biorące w obronę JP II powinno się wywieszać, i skandować hasła na wszystkich stadionach. odpowiedz

Zdzisław - 16 godzin temu, *.play-internet.pl Brawo kibice Legii ???? odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 16 godzin temu, *.edu.pl o co im chodzi z tymi łapami precz od JP2? odpowiedz

O jakco - 14 godzin temu, *.t-mobile.pl @koneser polskiej piłki klubowej: odpowiedz

