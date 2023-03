Pekhart: Odczuwaliśmy brak Josue

Niedziela, 12 marca 2023 r. 21:43 Mishka, źródło: TVP Sport

- Wiedzieliśmy, że musimy wygrać to spotkanie na własnym stadionie. W ostatnich dwóch meczach nam się to nie udało, ale dzisiaj zdobyliśmy 3 punkty. Pierwsza połowa nie była dobra w naszym wykonaniu, to na pewno. Dobrze zaczęliśmy drugą połowę, szybko strzeliliśmy gola. Potem zaczęliśmy grać naszą grę, mogliśmy strzelić więcej bramek, ale to wystarczyło, żeby zdobyć 3 punkty - powiedział po spotkaniu ze Stalą Mielec Tomas Pekhart.









- Oczywiście, odczuwaliśmy brak Josue na boisku. To najlepszy zawodnik w Ekstraklasie. Każdy zespół musi na niego uważać szczególnie. Ostatnio był kryty 1 na 1 i jeśli ktoś tak gra, na pewno jest trudniej. Najważniejsze jednak, że wywalczyliśmy zwycięstwo.