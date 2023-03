Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Stalą

Wtorek, 14 marca 2023 r. 20:39 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą notę za niedzielny mecz ze Stalą Mielec przyznaliście Dominikowi Hładunowi. Występ bramkarza oceniliście na 5,2 w skali 1-6. Niewiele niższą ocenę uzyskał Ernest Muci - 5,0, a najniższe trafiły do trzech zmienników. W sumie oceniało 1079 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 4,0.









Hładun 5,2

Muci 5,0

Pekhart 4,5

Jędrzejczyk 4,4

Strzałek 4,3

Mladenović 4,1

Nawrocki 3,9

Yuri Ribeiro 3,8

Slisz 3,8

Kapustka 3,7

Wszołek 3,6

Sokołowski 3,2

Pich 3,1

Rosołek 3,0