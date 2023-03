Pięciobój

Gutkowski 16. w PŚ w Kairze

Sobota, 11 marca 2023 r. 21:34 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Kairze zakończyły się pierwsze w tym sezonie zawody Pucharu Świata w pięcioboju nowoczesnym. Łukasz Gutkowski z wynikiem 1446 pkt. zajął w finale miejsce 16.



Legionista do finału awansował rzutem na taśmę. O ile awans do półfinału nie przysporzył legioniście problemu, to w walce o finałową 18-tkę, nasz pięcioboista musiał walczyć na całego do samego końca. Aby uzyskać promocję do finału Gutkowski uzyskał najlepszy wynik w laser run, dzięki czemu zajął miejsce 9. w swojej grupie półfinałowej - ostatnie, które zapewniało awans. W finale Łukasz najlepszy rezultat uzyskał w pływaniu (piąty wynik, z czasem 02:08.98 min.), a w laser run miał trzynasty rezultat (10:33.50 min.). Kolejne zawody Pucharu Świata rozegrane zostaną w dniach 10-17 kwietnia w Ankarze.