Kibice Rakowa przyjadą pociągiem specjalnym

Przed pandemią Raków pojawił się przy Łazienkowskiej we wrześniu 2019 roku i była to pierwsza wizyta po 21-letniej przerwie. Wówczas "Medaliki" przybyły pociągiem specjalnym, w 646 os., w tym Chemik (20) i Lechia (5). Wywiesili 4 flagi.

Kibice Rakowa Częstochowa organizują pociąg specjalny na wyjazdowy mecz z Legią, który 1 kwietnia rozegrany zostanie przy Łazienkowskiej. Częstochowianie za przejazd w obie strony wraz z biletem na mecz zapłacą 150 złotych. Fani Rakowa po raz ostatni obecni byli na naszym stadionie we wrześniu 2021 roku, kiedy zawitali w 227 osób i z dwiema flagami. Wówczas również planowali podróż pociągiem specjalnym, ale ze względu na mniejsze zainteresowanie wyjazdem, musieli zmienić formę transportu na pociąg rejsowy. W połowie lipca 2021 roku, na spotkanie o Superpuchar, fani z Częstochowy przyjechali autokarami. Było ich 575, w tym Chemik (12), Lechia (4) i Stomil (2).

Felek - 2 godziny temu, *.netfala.pl Boją się oklepu i podróżują pociągiem specjalnym. odpowiedz

ehhh hoolsy internetowe - 2 godziny temu, *.162.13 @Felek: rozumiem że też się boimy oklepu i dlatego do poznania i krakowa i gdańska i wrocławia często jeździmy specjalami? czy może ilość zainteresowanych jest po prostu na tyle duża? odpowiedz

Felek - 35 minut temu, *.netfala.pl @ehhh hoolsy internetowe: Taka jest prawda niestety. Boimy się ataków i utraty barw. odpowiedz

siewca plotek - 18 minut temu, *.jjs.pl @Felek:

Podobno w specjalach da się zerwać hama i wyjść na przeciwnika.

Info do weryfikacji na wyjazdach, Felku :)

odpowiedz

