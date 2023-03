Koszykówka

Legia w półfinałach MP U-17

Poniedziałek, 13 marca 2023 r. 13:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W hali na Bemowie rozegrano trzydniowy turniej barażowy juniorów U-17 województwa mazowiecko-podlaskiego o awans do półfinałów i ćwierćfinałów mistrzostw Polski. Po dwóch dniach Legia i Gim 92 Warszawa-Komorów miały po dwie wygrane i właśnie niedzielne, bezpośrednie spotkanie obu drużyn, zdecydowało o wygranej barażów.



Legioniści prowadzeni przez Tomasza Wakulskiego i Macieja Jankowskiego, wygrali bardzo pewnie 87-76, po trzech kwartach prowadząc różnicą 26 punktów. Gim w czwartej kwarcie, kiedy nasz zespół grał rezerwowym składem nieco odrobił straty. Najlepszym strzelcem naszej drużyny w całym turnieju został Wojciech Jasiewicz, zdobywca 58 punktów. Profbud Legia zapewniła sobie awans do półfinałów mistrzostw Polski U-17, zaś trzy pozostałe zespoły grać będą w ćwierćfinałach MP.









10.03.2023, Warszawa: Legia Warszawa 94-46 (26-10, 27-13, 22-13, 19-10) Energa Basket Warszawa

Legia: Aleksander Kornacki 16, Wojciech Jasiewicz 15, Dominik Wesołek 14, Wojciech Milewski 13, Tomasz Klucz 11, Mykhailo Kamelin 6, Kacper Kieliszek 6, Kacper Łuczyński 5, Łukasz Anusewicz 4, Marcel Książek 4, Tymon Zadara 0, Jakub Gomółka 0.



11.03.2023, Warszawa Legia Warszawa 112-50 (21-8, 20-19, 33-11, 38-12) SPK Białystok

Legia: Błażej Czapla 19, Dominik Wesołek 19, Kacper Łuczyński 15, Wojciech Jasiewicz 14, Łukasz Anusewicz 10, Kacper Kieliszek 10, Tymon Zadara 8, Mykhailo Kamelin 8, Marcel Książek 7, Tomasz Klucz 2.



12.03.2023, Warszawa: Legia Warszawa 87-76 (25-7, 25-28, 27-16, 10-25) Gim 92 Warszawa-Komorów

Legia: Wojciech Jasiewicz 28, Błażej Czapla 16, Tomasz Klucz 9, Aleksander Kornacki 8, Dominik Wesołek 8, Julian Dąbrowski 7, Wojciech Milewski 6, Marcel Książek 3, Kacper Kieliszek 2, Tymon Zadara 0, Łukasz Anusewicz 0, Kacper Łuczyński -.



Wyniki pozostałych meczów:

SPK Białystok 57-100 (17-31, 23-15, 10-21, 7-33) Gim 9 Warszawa-Komorów

Energa Basket Warszawa 50-76 (11-22, 20-13, 11-24, 8-17) Gim 92 Warszawa-Komorów

SPK Białystok 54-74 (11-25, 16-15, 16-16, 11-18) Energa Basket Warszawa



Końcowa kolejność turnieju barażowego:

1. Legia Warszawa (awans do turnieju półfinałowego MP)

2. Gim 92 Warszawa-Komorów (awans do turnieju ćwierćfinałowego MP)

3. Energa Basket Warszawa (awans do turnieju ćwierćfinałowego MP)

4. SPK Białystok (awans do turnieju ćwierćfinałowego MP)