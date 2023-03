Dwustu legionistów wspierało Olimpię w Olsztynie

W efekcie doszło do krótkiej awantury, a w stronę kibiców skierowano spore ilości gazu. Na boisku padł bezbramkowy remis. Piłkarze Olimpii walczą o awans do I ligi. Za dwa tygodnie, podczas przerwy reprezentacyjnej, nasi przyjaciele z Elbląga zagrają mecz ligowy w Pruszkowie, na który już dziś serdecznie zapraszamy.

Podczas sobotniego meczu Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg, naszych przyjaciół z Elbląga wspierało 200 fanów Legii Warszawa. Olimpijczycy wraz z legionistami i delegacją Zagłębia Sosnowiec wypełnili sektor gości do ostatniego miejsca. W drugiej połowie spotkania ultrasi ZKS-u zaprezentowali oprawę składającą się z transparentu, malowanej sektorówki i pirotechniki. Podczas prezentacji oprawy, miała miejsce interwencja ochrony, która próbowała (nieskutecznie) zapobiec odpaleniu środków pirotechnicznych.

