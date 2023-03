Ribeiro: Zamierzam utrzymywać dobrą dyspozycję

- Od zgrupowania w Belek gram na nowej pozycji i czuję się na niej dobrze. Zamierzam utrzymywać dobrą dyspozycję. Z meczu na mecz czuję się coraz pewniej na boisku. Chcę realizować swój osobisty cel, a jest nim jak najlepsza pomoc drużynie w osiągnięciu sukcesów. W systemie z pięcioma obrońcami moje predyspozycje są lepsze do gry jako lewy środkowy obrońca, ale mogę grać także na lewej stronie jako wahadłowy, jak w meczu z Górnikiem - na obu pozycjach czuję się dobrze.

