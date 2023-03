Strzałek: Cały czas chcę więcej

- Cały czas chcę więcej i więcej. Cieszę się z asysty, ale nie zamierzam na tym poprzestać. Dzisiaj jestem jednak bardzo zadowolony - powiedział po meczu ze Stalą Igor Strzałek . - Stal przez pierwsze minuty grała bardzo solidnie. Później pojawiło się trochę więcej miejsca, chociaż rywale też stworzyli swoje sytuacje. Ja z perspektywy pomocnika cieszę się, że kreowaliśmy sobie dużo sytuacji. - Pierwszy skład? To nie pytanie do mnie. Takimi zmianami mogę jedynie przekonać trenera. Chcę żeby trener wiedział, że mogę dać dużo zespołowi.

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

PiotrŻo(L)iborz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Od dziś, nosisz miano Strzały, prosty i szybki lot przez zasieki Miedzi, i dobre podanie do Mladena, brawo, mam nadzieję, że już niedługo pierwszy skład, pracuj dalej a może repra się zgłosi. odpowiedz

art - 10 minut temu, *.autocom.pl @PiotrŻo(L)iborz: Miedzi powiadasz... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.