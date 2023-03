Młodzież: mecze weekendowe (akt.)

Niedziela, 12 marca 2023 r. 16:09 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi rozpoczęli rundę wiosenną od ligowej porażki 0-1 z Cracovią. Zespół U17 po ciężko wywalczonym zwycięstwie 2-1 nad Polonią powiększył przewagę nad rywalami do 9 punktów. Legia U15 również prowadzi samodzielnie w swojej grupie CLJ, po wygranej 2-0 na boisku Jagiellonii. Drużyna U16 pokonała w meczu towarzyskim Koronę Kielce 6-1. W meczu rozegranym w środę, zespół U14 po ciekawym meczu wygrał 3-1 z Polonią. Legia U13 i U11 zmierzyły się z rówieśnikami z Żuri Olsztyn. Zespół U12 z dobrej strony pokazał się w meczu z Ursusem 2010, a Legia U10 stoczyła ciekawy pojedynek z rówieśnikami z Barca Academy 2013.



CLJ U19 (04/5 i mł.): Legia 0-1 (0-0) KS Cracovia

Gol:

0-1 56 min. Kacper Śmiglewski (głową)



Strzały (celne): Legia 15 (6) - Cracovia 13 (4)



Legia: Jakub Murawski – Franciszek Saganowski [06], Szymon Bednarz Ż(27' Jakub Okusami), Kacper Potulski [07], Maciej Bochniak – Jakub Adkonis [07], Bartosz Mikołajczyk (30' Oskar Lachowicz), Maddox Sobociński (81' Szymon Siodłowski) – Wiktor Puciłowski, Maksymilian Stangret, Dawid Niedźwiedzki (57' Cyprian Pchełka [06]). Rezerwa: Hubert Nowak [06](br), Viktor Karolak [06], Hubert Dorczyk

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



CLJ U17 (2006 i mł.): Legia Warszawa 2-1 (0-1) MKS Polonia Warszawa 06

Gole:

0-1 31 min. Piotr Kuśmider

1-1 63 min. Oliwier Olewiński (karny)

2-1 74 min. Tomasz Rojkowski (as. Mateusz Szczepaniak)



Strzały (celne): Legia 18 (12) - Polonia 6 (1)



Legia: Wojciech Banasik - Oliwier Olewiński, Bartosz Dembek, Rafał Boczoń, Jakub Grzejszczak (56' Jakub Jendryka) - Maciej Saletra, Kacper Bogusiewicz, Mateusz Konopka (56' Jakub Żewłakow) - Mateusz Szczepaniak [07] (81' Stevin Kerge), Tomasz Rojkowski (81' Maksim Kalimullin), Igor Skrobała (53' Jakub Zbróg [07])

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Sparing: Legia U16 6-1 (4-0) Korona Kielce '07

Gole:

1-0 3 min. Aleksander Iwańczyk (as. Kuba Solecki)

2-0 20 min. Radosław Czerwiec (as. Aleksander Iwańczyk)

3-0 27 min. Dawid Nos (as. Jakub Zbróg)

4-0 35 min. Alex Cetnar (as. Aleksander Iwańczyk)

5-0 51 min. Alex Cetnar (as. Dawid Nos)

6-0 53 min. Dawid Nos (karny na Alexie Cetnarze)

6-1 78 min. Kacper Recica



Strzały (celne): Legia 23 (14) - Korona 5 (2).



Legia: Konrad Kassyanowicz (Michał Bobier ng) - Konrad Kraska (46' Jan Musiałek [08]), Antoni Wasiak-Libiszowski, Franciszek Pollok, Radosław Czerwiec (60' Kacper Borowiec [08]) - Jakub Zbróg (60' Marcel Kiełbasiński [08]), Jan Leszczyński (83' Igor Mirowski [08]), Kuba Solecki, Aleksander Iwańczyk, Alex Cetnar

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



CLJ U15: Jagiellonia Białystok'08 0-2 (0-1) Legia U15

Gole:

0-1 7 min. Maksymilian Sterniczuk (as. Tomasz Babiloński)

0-2 77 min. Pascal Mozie (as. Jakub Oremczuk)



Legia: Jan Bienduga - Piotr Bartnicki [09], Igor Mirowski, Mateusz Lauryn, Jakub Sito, Pascal Mozie Ż, Bartosz Czarkowski (41' Marcel Kiełbasiński) Kacper Morawiec (55' Kacper Borowiec), Tomasz Babliloński (55' Jakub Oremczuk), Mikołaj Jasiński (41' Filip Micyk), Maksymilian Sterniczuk Ż(78' Daniel Wyrozumski). Rezerwa: Denys Stoliarneko br)[09], Jan Musiałek, Patryk Mackiewicz

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Gut



Sparing: Legia Warszawa U14 (2009) 3-1 (2-1) MKS Polonia Warszawa '09

Gole:

0-1 13 min.

1-1 25 min. Kazimierz Szydło (rzut karny)

2-1 26 min. Piotr Kaniewski (as. Norbert Merchel)

3-1 42 min. Kazimierz Szydło (as. Norbert Merchel z rzutu wolnego)



Strzały (celne) - II połowa: Legia 8 (3) - Polonia 4 (3)



Legia: Jan Pietrzak, Denys Stoliarenko - Jan Rodak, Bartosz Korżyński, Kazimierz Szydło, Szymon Piasta, Norbert Merchel, gr. testowany, Piotr Kaniewski, gr. testowany, Fabian Mazur, Firdavs Otabekov, Mateusz Strzelecki, Oskar Maj

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Sparing: Legia U13 (2010) - AP Żuri Olsztyn 2010



Legia: Franciszek Golański, Olaf Szczęsny - Oliver Pruszyński, Oskar Putrzyński, Marcel Laszczyk, Igor Lechecki, Aleksander Badowski, Franciszek Stępniewski, Tymon Płoszka, Igor Brzeziński, Kacper Jaczewski, Antoni Błoński, Mykhailo Posternak oraz 4 graczy testowanych

Trener: Jakub Zapaśńik, II trener: Artur Dworczyński



Z rówieśnikami z Żuri Olsztyn (2010) zagrali legioniści z drużyny U13, którzy potwierdzili swoją dobrą dyspozycję z ostatnich tygodni i długimi okresami byli w stanie kontrolować przebieg gry. Zagrano w składach 11-osobowych.



Sparing: Legia U12 - KS Ursus U13 (2010)



Strzały (celne): Legia 32 (15) - Ursus 11 (7)



Legia: Antoni Pawłowski, Filip Komorowski - gr. testowany, Stanisław Głębowski, Aleksander Dąbrowski, Wojciech Łygan, Stanisłąw Sałek, Bartosz Gawryś, gr. testowany, Filip Wancerz, Cyprian Lipiński, Stefan Podgórski, Tomasz Stefański, Szymon Wlazło

Trener: Mateusz Majewski, II trener: Krystian Sowiński



Legia U12 z calkiem dobrej strony pokazała się w meczu ze starszymi kolegami z Ursusa 2010. Po 1 połowie ktora stała pod znakiem znaczącej przewagi Legii, po przerwie Ursus wykrzystał skrzętnie smonmenty gorszej koncentracji graczy Legii i pokazał, że również potrafi być groźny i skuteczny. Po chwili zawahania, legioniści jednak szybko się zmobilizowali i znowu pokazali kilka ładnych i szybszych akcji.



Sparing: Legia U11 (2012) - AP Żuri Olsztyn 2012



Legia: Antoni Czuchnowski, Oskar Matusiewicz, Jan Włodarski, Ignacy Silski, Oskar Marzec, Aleksander Kurowski, Dawid Rudnicki, Nico Martino, Antonio Gralewicz-Mendez, Aleksander Obidziński, Seweryn Orzechowski + gracze testowani i w trakcie potwierdzania

Trener: Cezary Żarczyński, II trener: Rafał Melon



Legia U11 rozegrała sparing z Żuri Olsztyn 2012 (goście latem triumfowali w Pucharze Tymbarku), który był bardzo wartościowym sprawdzianem. Pierwsza połowa, a zwłaszcza jej początek, należała bardziej do gości, którzy szybko zdyskontowali swoją przewagę. Z kolei po przerwie gra przeniosła się w większym stopniu na połowę Żuri, a legioniści atakowali olsztynian wysoko i skutecznie. Ciekawy, zacięty i wartościowy mecz.



Sparing: Legia U10 (2013) - Barca Academy 2013



Legia: Michael Oyedele, Konstanty Leonkiewicz, Szymon Chodkowski, Antoni Adamkiewicz, Ignacy Wojciechowski, Leon Gańko, Adam Rymszo, Jan Golański [14] oraz gracz klub partnerskiego.

Trener: Łukasz Listwan