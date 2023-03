Wypożyczeni: Debiut Majchrzaka w Romie

Poniedziałek, 13 marca 2023 r. 20:19 Fumen, źródło: Legionisci.com

Wśród wypożyczonych legionistów wydarzeniem był debiut Jordana Majchrzaka w pierwszej drużynie AS Romy. Zawodnik pojawił się w drugiej połowie przegranego spotkania z Sassuolo. Na krajowym podwórku Joel Abu Hanna rozegrał kolejny mecz w barwach Lechii. Między słupkami stanęli Maciej Kikolski oraz Gabriel Kobylak. Obaj bramkarze zgodnie puścili po dwie bramki w swoich meczach.



Wypożyczeni legioniści

Bartłomiej Ciepiela (Stal Mielec) - nie grał w przegranym 0-2 meczu z Legią Warszawa

Jakub Czajkowski (Wisła Puławy) - nie grał w wygranym 2-1 meczu z Kotwicą Kołobrzeg

Joel Abu Hanna (Lechia Gdańsk) - 90 minut w wygranym 4-0 meczu z Miedzią Legnica

Maciej Kikolski (Pogoń Siedlce) - 90 minut w wygranym 3-2 meczu z Górnikiem Polkowice. Ukarany żółtą kartką.

Gabriel Kobylak (Radomiak Radom) - 90 minut w przegranym 1-2 meczu z Koroną Kielce

Jordan Majchrzak (AS Roma Primavera) - od 77. minuty w przegranym 3-4 meczu z US Sassuolo

Ramil Mustafajew (Stal Rzeszów) - do 79. minuty w przegranym 0-1 meczu z ŁKS Łódź

Nikodem Niski (Resovia Rzeszów) - nie grał w wygranym 2-0 meczu z Odrą Opole

Patryk Pierzak (Górnik Łęczna) - od 90. minuty w wygranym 1-0 meczu z Arką Gdynia

Kacper Skibicki (GKS Tychy) - od 46. minuty w przegranym 1-2 meczu z Wisłą Kraków



Skrót meczu Korona Kielce - Radomiak Radom