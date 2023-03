Żeglarstwo

Złoto Klepackiej w iQFoil Games w Kadyksie

Poniedziałek, 13 marca 2023 r. 14:40 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Kadyksie zakończyły się międzynarodowe zawody żeglarskie w windsurfingowej klasie iQFoil, w których zwyciężyła zawodniczka Legii, Zofia Klepacka. Legionistka pływała bardzo równo - do półfinału awansowała z trzeciego miejsca po eliminacjach.



Zośka w pięknym stylu wygrała półfinał i o złoto rywalizowała w finale z dwiema Polkami oraz Włoszką, Sofią Renną. W finale legionistka wystartowała doskonale, a następnie skutecznie broniła wypracowanej wcześniej przewagi aż do samej mety. Była to pierwsza wygrana Klepackiej w nowej olimpijskiej klasie iQFoil. Gratulujemy!



Legionistka poszczególne wyścigi kończyła na miejscach: 5, 3, 4, 2, 2, (9), 1, 3, (7), 5, 6.



- Bardzo, bardzo się cieszę. Przez całe regaty pływałam bardzo dobrze. Praca, którą wkładam na treningach przynosi efekty, a ja systematycznie robię postępy i gonię czołówkę. W półfinale wygrałam start i dopłynęłam do mety na pierwszym miejscu i to samo było kluczem do zwycięstwa w wyścigu finałowym. Wyszłam pierwsza ze startu i potem wystarczyło kontrolować sytuację. Jest radość ogromna, jestem z siebie dumna - powiedziała Zofia Klepacka.